شركة "كوالكوم" تطرح شريحتي ذكاء اصطناعي لمراكز البيانات في العامين المقبلين

كشفت شركة كوالكوم، اليوم الاثنين، عن شريحتي ذكاء اصطناعي مخصصتين لمراكز البيانات ستُطرحان في العامين المقبلين، في خطوة لتنويع مصادر إيراداتها بعيدا عن سوق الهواتف الذكية مما دفع أسهم الشركة للارتفاع 20 بالمئة.

ويعكس صعود الأسهم حماس المستثمرين لرهان كوالكوم على الذكاء الاصطناعي بينما تستعد الشركة المصنعة لرقائق الهواتف المحمولة لمنافسة سيطرة إنفيديا على قطاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتحمل الشريحتان الجديدتان اسمي إيه.آي200 وإيه.آي250، وهما مصممتان بقدرات محسّنة للذاكرة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومن المقرر طرحهما تجاريا في عامي 2026 و2027 على الترتيب.

وقفزت الاستثمارات العالمية في رقائق الذكاء الاصطناعي مع سعي مزودي الخدمات السحابية والشركات المصنعة للرقائق والمؤسسات لإنشاء بنية تحتية قادرة على تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة والمعقدة وروبوتات الدردشة وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى.

وقالت كوالكوم إن الشريحتين الجديدتين تدعمان الأطر والأدوات الشائعة للذكاء الاصطناعي وتعززان من توفير التكاليف للشركات.

وأضافت أن شركة هيوماين، وهي شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ستنشر قدرات بقوة 200 ميجاوات من أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة اعتبارا من 2026.

وقال جو تيجاي، الذي يعمل مديرا للمحافظ لدى راشنال إكويتي أرمار فند، “دخول كوالكوم وإبرامها صفقة كبيرة في السعودية يثبتان أن نظام بيئة (الذكاء الاصطناعي) يتجه نحو التفتت، إذ لا يمكن لشركة واحدة تلبية الطلب العالمي اللامركزي على حوسبة ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة”.