شركة مارشال تطلق سماعة بلوتوث بصوت فائق النقاء

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تواصل الشركات المصنعة للتكنولوجيا إصدار المزيد من منتجاتها في سبيل تعويض الخسائر الفادحة التي تعرضت لها بسبب تفشي جائحة كورونا من جانب ، والسيطرة على الأسواق من جانب اخر .

أعلنت شركة مارشال عن إطلاق سماعة البلوتوث Emberton الجديدة المخصصة للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سماعتها اللاسلكية الجديدة تأتي بأبعاد 16.x 6.7x 8ر6 سم ولا يتعدى وزنها 700 جرام، ويمتاز جسم السماعة بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية IPX7، وبالتالي فإنها تتحمل السقوط في حمام السباحة بدون حدوث أية أضرار.

وتشتمل السماعة على اثنين من مكبرات الصوت 2 بوصة بقدرة 10 وات، لضمان الاستمتاع بصوت فائق النقاء 87 ديسيبل.

وتروج مارشال لسماعتها اللاسلكية الجديدة من خلال تقنية الصوت True Stereophonic، والتي توفر صوتا مجسما فائق النقاء 360 درجة.

وتمتد فترة تشغيل البطارية المدمجة إلى 20 ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بالكامل عن طريق منفذ USB-C في غضون 3 ساعات، ويمكن شحنها لمدة 5 دقائق لتشغيل الموسيقى لمدة 20 دقيقة إضافية.

ويتم توصيل سماعة مارشال الجديدة بالهاتف الذكي عن طريق تقنية البلوتوث 5.0 ويتم التحكم في السماعة عن طريق عناصر الاستعمال الموجودة على الجانب العلوي للسماعة.

وأعلنت شركة مارشال عن طرح سماعة Emberton الجديدة بسعر يبلغ 149 يورو.