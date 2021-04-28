شركة مايكروسوفت تحقق أكبر نمو في الإيرادات منذ 2018

أعلنت شركة مايكروسوفت عن الربع الثالث من نتائجها المالية لعام 2021، حيث سجلت إيرادات بلغت 41.7 مليار دولار أمريكي وصافي دخل قدره 15.5 مليار دولار أمريكي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 19 في المئة، وزاد صافي الدخل بنسبة 44 في المئة، وشهدت مايكروسوفت نموًا قويًا لإكس بوكس والخدمات المرتبطة بالسحابة.

وبالرغم من النقص العالمي في الرقاقات، فإن سوق أجهزة الحواسيب الشخصية لا يتباطأ، وتستفيد مايكروسوفت من هذا مرة أخرى.

ونمت عائدات تراخيص ويندوز للشركات المصنعة للحواسيب بنسبة 10 في المئة، مما يعكس الطلب القوي على أجهزة الحواسيب الشخصية للمستهلكين.

كما نمت عائدات تراخيص ويندوز غير الاحترافي للشركات المصنعة للحواسيب بنسبة 44 في المئة، وانخفضت عائدات تراخيص ويندوز الاحترافي للشركات المصنعة للحواسيب بنسبة 2 في المئة.

وكشفت الشركة أن هناك الآن 1.3 مليار جهاز نشط يعمل بنظام ويندوز 10.

وعند الحديث عن أجهزة الحواسيب الشخصية، حققت أجهزة Surface إنجازًا تجاريًا بقيمة 2 مليار دولار في الربع السابق، وسجلت مايكروسوفت أرباحًا بقيمة 1.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.

وتعد مايكروسوفت أيضًا موطنًا لأجهزة وألعاب إكس بوكس، وقد نمت عائدات أجهزة الألعاب بنسبة 232 في المئة، وزادت عائدات محتوى وخدمات إكس بوكس بمقدار 739 مليون دولار.

وارتفع إجمالي إيرادات الألعاب من مايكروسوفت بمقدار 1.2 مليار دولار، بعد أن وصل إلى 5 مليارات دولار للربع الأول، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى محتوى وخدمات وأجهزة إكس بوكس.

ولم تقدم الشركة أرقامًا جديدة لمشتركي Xbox Game Pass هذا الربع، بعد أن كشفت خلال الربع السابق أن لديها 18 مليون مشترك.

وفي حين أن ويندوز والأجهزة هي الأعمال التجارية الرئيسية التي تواجه المستهلك من مايكروسوفت، فإن الخدمات السحابية ضخمة على الجانب التجاري.

ونمت إيرادات الخدمات التجارية والسحابة المكتبية بنسبة 14 في المئة هذا الربع، إلى جانب النمو التجاري لـ Office 365 بنسبة 22 في المئة.

وقفز استخدام Microsoft Teams أيضًا إلى 145 مليون مستخدم نشط يوميًا، ويوجد الآن ما يقرب من 300 مليون مشترك مدفوع الأجر في Office 365.

ونمت عائدات منتجات Office الاستهلاكية والخدمات السحابية بنسبة 5 في المئة هذا الربع، وذلك بفضل عائدات اشتراك المستهلك في Microsoft 365 والقفزة الكبيرة بنسبة 27 في المئة في عدد المشتركين الذي وصل إلى 50.2 مليون.

وارتفعت عائدات منتجات الخوادم والخدمات السحابية بنسبة 26 في المئة، مع زيادة جزء السحابة الذكية بالكامل من أعمال مايكروسوفت بنسبة 23 في المئة بفضل نمو Azure.

وتقسم مايكروسوفت أعمالها إلى ثلاث مجموعات رئيسية: الإنتاجية والعمليات التجارية، والسحابة الذكية، والحوسبة الشخصية.

وتشتمل مجموعة الحوسبة الشخصية على ويندوز وإكس بوكس والبحث و Surface، وقد ساهمت بمبلغ 13 مليار دولار في إجمالي 41.7 مليار دولار لشركة مايكروسوفت هذا الربع.

وجلبت السحابة الذكية، التي تشمل منتجات الخوادم و Azure، نحو 15.1 مليار دولار في هذا الربع، فيما ساهمت الإنتاجية والعمليات التجارية بنحو 13.6 مليار دولار هذا الربع.