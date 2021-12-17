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شركة "ميتا" تحجب صفحات 4 شركات إسرائيلية تنتج برامج للتجسس

17 - ديسمبر - 2021

تعبيرية

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أعلنت شركة “ميتا” عن حجب نحو 1500 صفحة وحساب على “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس آب”، معظمها زائفة وتابعة لعدد من منتجي برامج التجسس، بينها 4 شركات إسرائيلية.

وقال تقرير لشركة “ميتا” إن الصفحات الزائفة استهدفت المستخدمين في أكثرمن 100 بلد، دون أن يقدم تفاصيل بشأن كيفية كشفها عن أنشطة شركات التجسس.

ومن بين الشركات التي تصمم برامج التجسس شركة Black Cube، التي استخدم خدماتها المنتج السينمائي السابق في هوليوود هارفي واينستين المتهم بالاعتداءات الجنسية، لجمع بيانات شخصية للمستخدمين.

من جهتها، نفت شركة Black Cube قيامها بأي أعمال اختراق أو تجسس، مؤكدة أن كافة أنشطتها تتوافق مع القوانين الوطنية للدول.

ومن بين الشركات أيضا BellTroX الهندية وBluehawk CI الإسرائيلية وCytrox الأوروبية.

واتهمت “ميتا” كذلك شركتي Cognyte وCobwebs Technologies الإسرائيليتين باستخدام حسابات زائفة لمخادعة المستخدمين لغرض الحصول على بياناتهم الشخصية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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