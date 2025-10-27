الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة "ميتا" تطلق ميزة جديدة على ثريدز.. ما هي؟

منذ 47 دقيقة
شعار شركة ميتا

شعار شركة ميتا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أطلقت شركة ميتا، اليوم الاثنين، ميزة جديدة على تطبيق ثريدز تُعرف باسم “المنشورات الشبحية”، وهي منشورات تُوضع في الأرشيف تلقائيا بعد 24 ساعة من نشرها، في خطوة تحاكي ميزة شائعة على منصاتها الأخرى.

وتهدف هذه الميزة إلى تعزيز استخدام التطبيق وتوسيع خيارات مشاركة المحتوى على غرار ميزة “القصص” المنتشرة على إنستغرام وفيسبوك.

وتتيح الميزة الجديدة إرسال الردود على هذه المنشورات إلى صندوق الرسائل الخاص بالمستخدم دون أن يتمكن الآخرون من رؤية من قام بالإعجاب أو الرد.

وقالت ميتا “يمكنك مشاركة أفكارك العفوية وآرائك الجديدة دون ضغط الاستمرارية أو الحاجة إلى تعديلها”.

ويمكن للمستخدمين إنشاء هذا النوع من المنشورات من خلال قائمة إنشاء المنشورات وستظهر هذه المنشورات على شكل فقاعة دردشة رمادية في الصفحة الرئيسية لتمييزها عن المنشورات العادية.

وأُطلق تطبيق ثريدز في عام 2023 كمنافس لتطبيق إكس التابع لإيلون ماسك وبلغ عدد مستخدميه النشطين 400 مليون مستخدم حتى أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شركة أمازون.كوم
"أمازون" تعتزم إلغاء نحو 30 ألف وظيفة بدءاً من غد الثلاثاء
الذكاء الاصطناعي
شركة "كوالكوم" تطرح شريحتي ذكاء اصطناعي لمراكز البيانات في العامين المقبلين
مجموعة بورصات لندن
شراكة بين مجموعة بورصات لندن وأنثروبيك لإتاحة وصول مستخدمي كلود للبيانات المالية

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟