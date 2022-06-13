شركة هولندية تبدأ تسليم أول سيارة كهربائية بالطاقة الشمسية

تتوجه بلدان العالم الى الاعتماد على الطاقة النظيفة اعتمادًا أكبر، في خطوة لتخفيف انبعاثات الغازات السامة التي تهدد المناخ وحياة الانسان على الأرض. واتفق الاتحاد الأوروبي منذ أيام على حظر انتاج السيارات التي تعمل على محركات الاحتراق، بدءًا من 2035.

في هذا الاطار، بدأت شركة هولندية في تسليم أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، يمكن بدء إنتاجها للعملاء حول العالم في وقت لاحق من هذا العام. وتعد الشركة بأشهر من القيادة دون رسوم في فصل الصيف.

وتُصنع شركة “لايتيير” (Lightyear)، التي تأسست بهولندا في العام 2016، 949 موديل سيارة مع وجود ألواح شمسية منحنية على غطاء محرك السيارة وسقفها. ويمكن أن يصل نطاق القيادة إلى 70 كيلومتراً (43 ميلاً) يومياً بفضل الطاقة الشمسية.

وخلال كشف النقاب عن موديل “لايتيير 0” البالغ تكلفته 250 ألف يورو (263 ألف دولار)، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة ليكس هوفسلوت إن “السيارات الكهربائية تُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تعتمد على الشبكة الكهربائية التي تظل قائمة في الغالب على الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري”.

وأشار الى أن “إضافة الشمس باعتبارها مصدراً جديداً للطاقة يبعث مزيداً من الاطمئنان بقدرتك الدائمة على شحن سيارتك مع دفع رسوم أقل كثيراً”.

وتقول الشركة إن السيارة، التي ستصنعها شركة “فالميت أوتوموتيف” (Valmet Automotive) في فنلندا، تتيح شهرين من القيادة دون شحن في أمستردام خلال الصيف وما يصل إلى سبعة أشهر في البرتغال. كافحت السيارات العاملة بالطاقة الشمسية لتجاوز مرحلة النموذج الأولي بسبب المساحة الكبيرة التي تتطلبها الألواح الشمسية.

قادت شركة “لايتيير” السيارة لأكثر من 700 كيلومتر بشحنة واحدة فقط لبطارية مداها 60 كيلوواط في الساعة.

كما تخطط الشركة لصنع نموذج ميسور التكلفة بسعر يبدأ من 30 ألف يورو بعد إنتاج سيارة “لايتيير 0” على نطاق صغير، حيث يُتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.