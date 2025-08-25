الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
شركة "هيوماين" السعودية تطلق تطبيقاً للذكاء الاصطناعي بالعربية

منذ 8 دقائق
شركة "هيوماين" السعودية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، أن شركة “هيوماين” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي أطلقت تطبيقا تفاعليا باللغة العربية للذكاء الاصطناعي.

ويتوفر التطبيق عبر الإنترنت ونظامي آي.أو.إس وأندرويد، وهو مخصص للمتحدثين باللغة العربية.

ومن المقرر إطلاق التطبيق بالمملكة أولا، على أن يتم توسيع نطاقه لاحقا ليشمل الشرق الأوسط.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أطلق “هيوماين” في مايو أيار الماضي لتطوير وإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي في السعودية، في إطار جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها.

