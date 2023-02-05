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شركة Hisense تحقق رقماً قياسياً جديداً في مبيعات أجهزة التلفاز عالمياً

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2023 9:48 مساءً
شعار شركة Hisense

شعار شركة Hisense

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حققت شركة Hisense الصينية المتخصصة بإنتاج الأجهزة الإلكترونية أعلى نسبة مبيعات لأجهزة التلفاز في الأسواق العالمية خلال العام الماضي 2022، وفقاً لما أعلنت شركة “AVC Revo” البحثية.

وتمكنت Hisense من تحقيق رقم قياسي جديد في مبيعات أجهزة التلفاز في الأسواق العالمية، حيث وصلت شحنات الشركة في الشهر الأخير من 2022 إلى 2.326 مليون وحدة.

ولقد أوضح تقرير “AVC Revo” أن شركة Hisense استطاعت أن تحتل المركز الثاني في شحنات أجهزة التلفاز على مدار عام 2022.

أيضاً أوضحت Hisense أن قسم الشاشات الكبيرة سجل زيادة في نسبة الشحنات 12.2% سنوياً، كما أكدت على أن أسواق اليابان والسوق الأوروبي هي أعلى الأسواق في حصة المبيعات بنسبة 12.06%، أيضاً تؤكد الشركة على تحقيق الريادة في السوق الصيني أيضاً.

يشار إلى أن الشركة الصينية تمتلك 13 منشأة تصنيع في الصين بالإضافة إلى العديد من المصانع خارج الصين في كل من المجر وجنوب إفريقيا ومصر والجزائر وسلوفينيا وفرنسا والمكسيك.

وتقوم الشركة بتصنيع الأجهزة الرئيسية، أجهزة التلفاز، معدات بث التلفاز الرقمي، أجهزة الحاسوب المحمولة، الهواتف النقالة والوحدات اللاسلكية. كما توفر مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك إدارة الملكيات الخاصة، خدمات تكنولوجيا المعلومات وتصميم المنتجات.

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