شركة HTC تنافس ميتا بنظارة Vive XR Elite للواقع الافتراضي

أصبحت نظارات الواقع الافتراضي، من السلع الرائجة، ومجالا للتنافس للعديد من شركات التكنولوجيا.

أطلقت شركة إتش تي سي نظارة الواقع الافتراضي Vive XR Elite الجديدة لمنافسة نظارات أوكلوس التابعة لشركة ميتا.

تطبيقات الميتافيرس

وأوضحت الشركة التايوانية أن النظام الجديد متعدد الأجزاء ويشتمل على نظارة وبطارية وملحقات تكميلية. ويمكن استعمال نظارة الواقع الافتراضي الجديدة مع الألعاب والأفلام وتطبيقات الميتافيرس، وتتوافر المحتويات الخاصة بنظارة الواقع الافتراضي على منصات إتش تي سي Viveport أو Steam VR أو Epic.

ويمكن استعمال نظارة الواقع الافتراضي الجديدة بمفردها أو بواسطة الحواسيب، ويتشابه تصميمها مع نظارات الثلوج ذات الواجهة العاكسة، ويتم اتداء نظارة الواقع الافتراضي مع قوس الرأس أو ربطها مع البطارية الكبيرة، والتي يتم حملها على الجزء الخلفي من الرأس، ويضمن الشريط المحيط مع برغي الضبط ارتداء النظارة بثبات، ويبلغ وزن نظارة الواقع الافتراضي مع البطارية 625 جراما.

وتعرض نظارة الواقع الافتراضي المحتويات بدقة 2K أمام كل عين، أي أنها تعمل بدقة وضوح 4K (2640 x 1920 بيكسل) مع معدل تنشيط صورة 90 هرتز.

وينبض بداخل نظارة الواقع الافتراضي معالج كوالكوم Snapdragon XR مع العديد من المستشعرات والكاميرات والمراوح للتبريد.

4 كاميرات للتوجيه المكاني

واعتمدت شركة إتش تي سي على 4 كاميرات للتوجيه المكاني، وتقوم هذه الكاميرات برصد حركة أيدي المستخدم وعرضها في نطاق افتراضي، بالإضافة إلى دعم وحدات التحكم من إتش تي سي، والتي تتخذ شكل حلقة.

وهناك كاميرا خامسة تقوم بعرض الصورة أمام المستخدم على شاشات العينين، وتستخدم هذه الكاميرا في تطبيقات الواقع المختلط، والتي يتم فيها عرض كائنات افتراضية في النطاق المرئي، ويمكن استعمال وضع الواقع المختلط في تطبيقات العمل أيضا.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى ساعتين مع توصيل البطارية الكبيرة، ويمكن استبدال البطارية أثناء التشغيل، علاوة على أنه يمكن استعمال نظارة الواقع الافتراضي بدون بطارية من خلال تشغيلها عن طريق الكابل.

وتشتمل باقة التجهيزات الأساسية على نظارة الواقع الافتراضي إتش تي سي Vive XR Elite مع قوس النظارة ووحدة البطارية وزوج من وحدات التحكم.

نظارات أوكلوس

نظارات Oculus Rift من أول الأسماء الكبيرة في الموجة الحالية من نظارات الواقع الافتراضي، وربما لأنها أول اسم كبير يجعل أسعار هذه النظارات في متناول اليد نسبياً. وعلى الرغم من أن فيسبوك حاولت أن تغير الاسم ليكون Meta Quest، إلا أن اسم Oculus مازال متغلغلاً بشكل كبير في هذه النظارات.

نظارات Oculus Quest 2 أو Meta Quest 2 هي نظارات تباع بسعر معقول بالنسبة لمنصة واقع افتراضي مستقلة والذي يغنيك من الحاجة إلى شراء أي معدات أخرى، كما أنها تجنبك التعامل مع الأسلاك (والتي مهما كانت طويلة سيكون هناك دائماً خطر التعثر بها).

هذه النظارات تعمل باستخدام رقاقة كوالكوم سنابدراجون 865، والذي يجعلها مناسبة لتشغيل بعض من أفضل ألعاب وتطبيقات الواقع الافتراضي، كما تمتلك هذه المنصة مكتبة كبيرة من التطبيقات والألعاب، يمكنك الإطمئنان أنك ستجد شيئاً مسلي وممتع دائماً في هذه المنصة … يمكنك أيضاً ربط هذه النظارات بالكمبيوتر المكتبي الخاص بك عن طريق سلك Oculus Link Cable والذي يباع على حدة ويمكنك من الاستمتاع بكافة ألعاب الكمبيوتر الشخصي عند وصل هذه النظارات عن طريق السلك.