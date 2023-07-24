شركة "Open AI" للذكاء الاصطناعي تستعد لإطلاق عملة "وورلد كوين" المشفرة

من المقرر أن يطلق الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” “Open AI” للذكاء الاصطناعي، سام ألتمان، مشروعه للعملة الرقمية المشفرة “وورلد كوين” “World Coin”، الاثنين.

وأهم ما يقدمه المشروع هو الهوية العالمية “وورلد آي دي”، ويتطلب التسجيل إجراء مسح لحدقة العين باستخدام تكنولوجيا لوورلد كوين تدعى “اورب” وهي كرة فضية بحجم كرة البولينغ تقريبا.

وبمجرد أن يتم التحقق من أن المتقدم هو إنسان حقيقي وليس “روبوت” تصبح له هوية عالمية.

والشركة المسؤولة عن مشروع وورلد كوين هي شركة “تولز فور هيومانتي” ومقرها سان فرانسيسكو وبرلين.

وشهد المشروع أكثر من مليوني طلب تسجيل للحصول على الهوية العالمية خلال فترته التجريبية.

وبإطلاق عملة وورلد كوين، سيتوسع نطاق العمليات ليشمل 35 مدينة في 20 دولة. وكوسيلة للتحفيز، توفر الشركة لمن يتقدمون للتسجيل في دول بعينها رمزا لعملة وورلد كوين المشفرة “دبليو أل دي”.

وقال أليكس بلانيا، أحد المؤسسين لرويترز إن عنصر العملة المشفرة في الهويات العالمية مهم لأن سلاسل الكتل التي تعتمد عليها تداولات وتحويلات العملات المشفرة يمكنها أن تخزن الهويات العالمية بطريقة تحفظ الخصوصية ولا يمكن التحكم بها أو إغلاقها من أي كيان منفرد.

ووفقا للمشروع فإن مسألة الهويات العالمية ضرورية في عصر بدأت تشيع فيه روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل “تشات جي بي تي” التي يمكنها أن تنتج لغة تشبه الحديث البشري بصورة مذهلة. ويمكن استخدام الهويات العالمية للتمييز بين الأشخاص الحقيقيين والروبوتات عبر الإنترنت.

وقال ألتمان إن وورلد كوين يمكنها أيضا أن تساعد في معالجة الكيفية التي يعاد بها تشكل الاقتصاد بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتابع أن الإقبال الكبير على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي “سيكون له تبعات اقتصادية ضخمة”.

وضرب مثالا بمسألة وجود دخل أساسي عالمي “يو بي آي” (universal basic income, or UBI) وهو برنامج للرعاية الاجتماعية عادة ما تديره حكومات يحصل فيه كل فرد على حد أدنى من المال.

ويعتقد ألتمان أن الدخل الأساسي العالمي يمكن أن يساعد في مكافحة غياب المساواة في الدخل مع اضطلاع الذكاء الاصطناعي “بالمزيد من الأعمال التي يقوم بها الآن البشر”، وبما أن البشر فقط هم من سيتمكنون من الحصول على هويات عالمية فيمكن أن يقلل ذلك من سبل التحايل لدى تطبيق أنظمة للدخل الأساسي.

وقال إنه يعتقد أن وجود عالم يطبق الدخل الأساسي هو أمر “من المستقبل البعيد”، مشيرا إلى أنه ليس لديه فكرة واضحة عن الكيان الذي قد يطبق ذلك ويوزع النقود لكنه يرى أن وورلد كوين ترسي الأساس ليصبح ذلك واقعا.

وأضاف “نعتقد أننا نحتاج لأن نبدأ في الاستكشاف والتجربة لنحدد ما سنفعله فيما بعد”.