السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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شركة Oppo تكشف عن موعد إطلاق تحديث ColorOS 13

منذ 55 دقيقة
شركة "oppo"

شركة "oppo"

التقنية بلا حدود
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من المرتقب أن تقدم شركة Oppo الصينية للالكترونيات، على تقديم تحديث جديد لواجهة ColorOS 13 المستندة إلى نظام أندرويد قريب جدًا.

وقد فتحت الشركة مؤخرًا الإصدار التجريبي من البرنامج للاختبار العام في هواتف ذكية معينة.

لا يزال تاريخ الإطلاق الدقيق لـ ColorOS 13 الجديد غير معروف، لكن يشير تقريرًا جديد إلى أنه قد يظهر لأول مرة على مستوى العالم خلال هذا الشهر (أغسطس).

كما يكشف التقرير أيضًا أن الإصدار الجديد من ColorOS سيصل إلى مجموعة Oppo Reno 8 في شهر سبتمبر.

جدير بالذكر ان OPPO قد قدمت الإصدار التجريبي من ColorOS 13 للاختبار العام مع هواتف Oppo Find X5 و Oppo Find X5 Pro و Oppo Find N. ومع ذلك، كان التسجيل للاختبار التجريبي مفتوحًا فقط حتى 4 أغسطس وقبلت الشركة 1000 مستخدم فقط لكل طراز.

سيعتمد ColorOS 13 على أحدث إصدار من Android 13، ومن المرجح أن يكون هناك الكثير من التحسينات من حيث التصميم وسهولة الاستخدام.

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