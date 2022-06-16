شركة Sennheiser تكشف عن سماعة رأس بعمر شحن 60 ساعة

كشفت شركة Sennheiser عن سماعات الرأس المتميزة، التي سيطلق عليها اسم Momentum 4 Wireless، وستكون خليفة لـ Momentum 3.

كشفت الدعابة الأخيرة عن بعض المعلومات المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالسماعات الجديدة عالية الجودة.

فقد تم صناعة سماعات الشركة اللاسلكية Momentum 4 لتتميز بتصميم فوق الأذن ومن المحتمل أن تأتي مع Signature Sound من Sennheiser.

يشير هذا بشكل أساسي إلى أنه يمكننا توقع تجربة صوتية محسّنة وقوية جيدًا، لا سيما بالنظر إلى طرازها الراقي.

ويعد عمر الشحن الذي يصل إلى 60 ساعة نقطة التسويق الأولى للإصدار القادم من هذه السلسلة، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل أكثر دقة حول السماعة اللاسلكية، حيث لم توضح التفاصيل ما إذا كان عمر الشحن يأتي مع تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء أو إيقاف الميزة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سماعة الرأس اللاسلكية خلال الفترة القادمة.

لكن بغض النظر ، لا يزال الرقم مثيرًا للإعجاب. وبالمقارنة ، فإن AirPods Max من Apple لا تقدم سوى ثلث قدرتها على التحم ، حيث تم تصنيفها لمدة 20 ساعة من تشغيل الصوت مع تمكين ANC والصوت المكاني.

ومن المنافسين البارزين الآخرين في قطاع سماعات الرأس المتميزة هو أحدث WH-1000MX5 من سون ، والذي يتميز بعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة مع ANC وعمر بطارية 40 ساعة مع إيقاف تشغيل ANC. ميزة أخرى في Sennheiser Momentum 4 Wireless هي نظام محول الطاقة 42 مم.

بناءً على تسعير النموذج الحالي ، يمكننا أن نتوقع أن يبلغ سعر أحدث طراز حوالي 400 دولار أمريكي أو ربما أعلى من ذلك.