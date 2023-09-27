شعار مبتكر.. كيف احتفلت غوغل بعيد ميلادها الخامس والعشرين؟

احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها، خصصت شركة غوغل رسم شعار مبتكر على الصفحة الرئيسية لنفسها.

تأسست شركة غوغل رسميًا في 27 سبتمبر 1998، وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة في إحدى المدونات إن رحلتها بدأت عندما التقى طلاب الدكتوراه سيرجيرت برين ولاري بيج في برنامج علوم الكمبيوتر بجامعة ستانفورد في أواخر التسعينيات.

وقالت المدونة إنهما عملا على جعل شبكة الويب العالمية في متناول الأشخاص بشكل أكبر وبدأ الثنائي في تطوير نموذج أولي لمحرك بحث أفضل، مضيفة أنه بينما بدأ الثنائي عملهما من غرف سكنهما الجامعي، فقد حولا عملياتهما لاحقًا إلى مرآب مستأجر، والذي أصبح أول مكتب لشركة غوغل.

وأضافت: “لقد تغير الكثير منذ عام 1998 – بما في ذلك شعارنا كما يظهر في رسومات الشعار المبتكرة اليوم – ولكن المهمة ظلت كما هي: تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها مفيدة ويمكن الوصول إليها عالميًا. يستخدم مليارات الأشخاص من جميع أنحاء العالم غوغل للبحث والتواصل والعمل واللعب وغير ذلك الكثير! شكرًا لك على التطور معنا على مدار الـ 25 عامًا الماضية. لا يمكننا الانتظار لنرى إلى أين يأخذنا المستقبل معًا”.

جاء مفهوم رسومات الشعار المبتكرة عندما أراد المؤسسون إظهار حضورهم في مهرجان Burning Man في صحراء نيفادا قبل بداية الشركة.

كانت أول رسومات الشعار المبتكرة عبارة عن شكل عصا مرسوم خلف حرف “o” الثاني في الكلمة، وأظهر Google والشعار بشكل هزلي أن المؤسسين “خارج المكتب”.

وفي وقت لاحق، طُلب من دينيس هوانج، الذي كان آنذاك متدربًا في الشركة ثم أصبح رسام الشعار المبتكرة في غوغل، إنتاج رسم شعار مبتكر ليوم الباستيل في عام 2000، والذي لاقى استحسانًا من قبل المستخدمين.

ومنذ ذلك الحين، بدأت غوغل في ابتكار رسومات الشعار المبتكرة. حتى الآن، قام فريق غوغل من الرسامين والمهندسين بإنشاء أكثر من 5000 رسم شعار مبتكر.