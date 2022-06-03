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شكاوى تطال شركة تسلا في الولايات المتحدة

منذ 14 ساعة
شركة تسلا

شركة تيسلا

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تواجه شركة تسلا للسيارات الكهربائية مئات الشكاوى التي تتعلق بالمكابح، حيث تلقت هيئات السلامة في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 750 شكوى بشأن مكابح سيارات تسلا التي تعمل بأنظمة القيادة الذاتية الجزئية.

واشارت وكالة “أسوشيتد برس” الى أن الشكاوى تطرقت إلى مشاكل في أنظمة القيادة الذاتية ولفتت إلى أنها توقفت عن العمل فجأة على الطرق دون سبب واضح.

في السياق، أوضحت الإدارة الأميركية للسلامة المرورية على الطرق السريعة أنها أعدت خطابًا، من 14 صفحة، موجهًا إلى شركة تسلا، تتحدث فيه عن جميع بلاغات المستهلكين بشأن مشاكل نظام المكابح، بالإضافة إلى تقارير عن الحوادث والإصابات والوفيات والمطالبات بتعويضات عن الأضرار في الممتلكات.

أتى ذلك بعدما بدأت إدارة السلامة التحقيق في نظام مكابح موديلات تسلا 3 وY في شباط الماضي بعد تلقي 354 شكوى، أما في رسالتها الأخيرة للشركة، حدّدت الإدارة موعدًا نهائيًا في 20 حزيران الجاري للرد على طلب المعلومات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الشركة يمكنها أن تطلب تمديدا.

وفي أيار، أجرت أميركا تحقيقًا فيدراليا بشأن نظام “الطيار الآلي” الموجود في إحدى طرازات سيارات “تسلا” ‏الكهربائية، وذلك بعد تسببها في حادث تحطم أودى بحياة 3 أشخص.‏

وتجري الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أميركا التحقيق، وقالت إنها تبحث حالا في أكثر من 30 حادثة تتعلق بالطيار الآلي التابع لـ”تسلا”، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” .

    المصدر :
  • سبوتنيك

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