شكاوى متزايدة من أعطال الواي فاي في هواتف آيفون 17

لم يمر إطلاق هاتف آيفون 17 بسلاسة تامة، فبعد أيام قليلة من ظهور تقارير حول مشاكل في الاتصال الخلوي، بدأ المستخدمون يشيرون إلى مشكلة جديدة تتعلق بانقطاع شبكة الواي فاي بشكل متكرر.

وأوضحت الشكاوى المتداولة عبر منصات الدعم أن الاتصال ينقطع فجأة عند قفل أو فتح الهاتف، وفي بعض الحالات تتأثر أيضًا خدمات البلوتوث وAirPlay وCarPlay، قبل أن تعود الشبكة للعمل بعد ثوانٍ قليلة.

الأمر الملفت أن العديد من التقارير ربطت المشكلة مباشرة بارتداء ساعة Apple Watch، إذ أشار بعض المستخدمين إلى أن خلع الساعة أو قفلها يعيد الاتصال إلى وضعه الطبيعي، وفق ما نشره موقع “phonearena”.