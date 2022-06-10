شكوى من أحد مستخدمي سيارة تيسلا.. وماسك يردّ!

أدت تغريدة نشرها أحد مستخدمي سيارات تيسلا على ”تويتر“ الى اثارة قلق واهتمام الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتيسلا.

وقال “جيريمي كريسلر “في منشوره، إنه يُصاب بصداع زائد عندما يشغل ميزة Recirculation لإعادة تدوير الهواء داخل السيارة، نتيجة زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء بداخلها.

وأوضح كريسلر، أنه اعتاد الإصابة بالصداع مع تشغيل الميزة في المسافات الطويلة، بينما مع غلقها لا يشعر بأي صداع.

من جانبه، ردّ “إيلون ماسك” على التغريدة قائلا إنه يعد بإعادة النظر في ميزة إعادة تدوير الهواء داخل السيارة، مع عمل التعديلات اللازمة في حال استلزم الأمر.

ولفت رجل الأعمال الأميركي الى أنه شخصيا ينصح بعدم استخدام الميزة، خاصة أن حيز الاستفادة من تلك الميزة داخل السيارة ضئيل.

وتعد تلك الحلقة الأخيرة من المشاكل التي يواجهها عملاق السيارات الكهربائية خلال الفترة الماضية.

وفي الفترة الماضية، أثار ماسك غضب الموظفين في تيسلا مع تسريب رسالة بريد إلكتروني قام بإرسالها إلى المديرين بالشركة، يطالبهم بضرورة إقالة 10% من إجمالي الموظفين من أصحاب الرواتب الشهرية الثابتة، مع ضرورة التركيز على زيادة عدد الموظفين العاملين بنظام الأجر بالساعة.

ومع ارتفاع حدة الغضب، خرج رجل الأعمال ليؤكد أن الشركة تستهدف زيادة عدد موظفيها خلال الأشهر المقبلة، مع توجيه تركيزها بشكل رئيس على زيادة أعداد الموظفين من ذوي الأجر بالساعة.

كما طالب ماسك مديري تيسلا بضرورة إيقاف عمليات ضم موظفين جدد خلال الفترة المقبلة؛ لأن لديه ”شعورا سيئا للغاية“ حول الأوضاع الاقتصادية للفترة المقبلة.

ولم يتملك الغضب موظفي تيسلا فقط، بل كان للمستثمرين نصيب من تبخر شعورهم بالرضا حول أداء الشركة والتي حققت قيمة أسهمها العام الماضي أرقاما قياسية.