صحوة في سوق الكريبتو.. بيتكوين تتجاوز 24 ألفا

ارتفعت أسعار العملات الرقمية خلال تداولات الأربعاء، بقيادة عملة بيتكوين التي نالت المزيد من الإقبال.

وخلال تداولات الأسبوع المنقضي فقدت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة “الكريبتو” أكثر من 100 مليار دولار، بفعل تقارير وبيانات سلبية أهمها حديث الفيدرالي الأمريكي حول احتمالات مؤكدة لرفع أسعار الفائدة.

وأثار انهيار بنك سيليكون فالي (SVB) في 10 مارس/آذار الجاري، الخوف وعدم اليقين والشك في مجتمع مستثمري العملات الرقمية، لكنه دفعهم إلى العودة إلى بيتكوين التي ظهرت بعد أسابيع من انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

زاد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 مارس/أذار بنسبة 1.19% إلى 24.519 دولار.

كما زادت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 479.14 مليار دولار.

وزاد حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 53.27% إلى 52.69 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

صعد سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.45% اليوم ليصل إلى 1682.10 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.98% ليسجل 307.81 دولار.

وزاد سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.23% من قيمته ليسجل 0.36842 دولار.

في حين تراجع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.98% ليبلغ 0.3372 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 2.28% ليصل إلى مستوى 0.073718 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 2.77% ليصل إلى 6.234 دولار.