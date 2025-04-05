صحيفة تايمز: جاكوار لاند روفر البريطانية ستوقف شحناتها لأمريكا بسبب الرسوم

ذكرت صحيفة تايمز أن شركة جاكوار لاند روفر ستوقف شحنات سياراتها المصنوعة في بريطانيا إلى الولايات المتحدة لمدة شهر، في محاولة منها لتقليل تكلفة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 25 بالمئة.

ولم ترد شركة جاكوار لاند روفر، المملوكة لشركة تاتا موتورز الهندية، على طلب للتعليق اليوم السبت.

ومن شأن توقف الشحنات أن يزيد من المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات البريطانية، التي توظف 200 ألف شخص بشكلٍ مباشر.

وأظهرت بيانات جمعية مصنعي وبائعي السيارات أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مستورد للسيارات بريطانية الصنع بعد الاتحاد الأوروبي، بحصة تقارب 20 بالمئة.

وتبيع جاكوار لاند روفر، إحدى أكبر الشركات المصنعة في بريطانيا من حيث الحجم، 400 ألف سيارة من طرازي رينج روفر سبورت وديفندر وغيرهما سنويا. وتشكل الصادرات إلى الولايات المتحدة ما يقرب من ربع هذه المبيعات.

ودخلت الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة حيز التنفيذ في الثالث من أبريل نيسان.

وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلن ترامب عن رسوم جمركية على سلع أخرى من دول حول العالم مما أحدث اضطرابا في التجارة العالمية.

وذكرت بريطانيا أنها تركز على محاولة إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.

وأشارت صحيفة تايمز إلى تكهنات بأن لدى جاكوار لاند روفر مخزونا من السيارات يكفي لشهرين في الولايات المتحدة، والتي لن تخضع للرسوم الجمركية الجديدة.