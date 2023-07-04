صخرة الدونات.. صورة تثير حيرة العلماء على كوكب المريخ

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، صورة مثيرة للجدل لصخرة غريبة الشكل على سطح المريخ، على شكل كعكة دونات، التقطتها المركبة كيوروسيتي.

الصخور ذات الشكل الغريب شائعة على كوكب المريخ وهي نتيجة لفترات طويلة من عوامل التعرية، وتحديدا عواصف الرياح والغبار.

ويتعرض المريخ لعواصف طوال العام الذي يبلغ 687 يومًا أرضيًا. وكل بضع سنوات، يواجه المريخ عاصفة ترابية عالمية تشمل الكوكب بأكمله ويمكن أن تستمر لأشهر.

وتشبه صورة الصخرة الملتقطة حديثا، صورة سابقة التقطتها المركبة الجوالة “أوبورتيونيتي” في يناير 2014، وفقا لموقع ساينس ألرت.

شارك مختبر الدفع النفاث التابع لناسا الصورة على صفحته. وقال معهد SETI على Twitter، إن صخرة الدونات “يمكن أن تكون نيزكًا كبيرًا إلى جانب قطع أصغر”.

وتعمل المركبة كيوريوسيتي في موقع يبعد حوالي 2300 ميل (3700 كم) عن المثابرة، والتي هبطت في حفرة جيزيرو في المريخ في فبراير 2021، ولا يزال في حالة عمل كامل، والفضول تم إنفاق وقته تنفيذ مجموعة من البعثات في حين أيضا ويرسلون الصور لا يصدق ل أبناء الأرض للاستمتاع .

وتشمل اكتشافاته حتى الآن أدلة على وجود الماء السائل الثابت على سطح المريخ، وأن الكوكب كان يتمتع في يوم من الأيام بالظروف المناسبة لدعم الميكروبات الحية، المثابرة مستمرة في هذا العمل والبحث عن أدلة على الحياة الميكروبية القديمة .