صدمة جديدة..شاحن “MagSafe Duo” ليس كما هو متوقع

طرحت شركة آبل خلال هذا الشهر سلسلة آيفون 12 الجديدة للبيع ، بدون شاحن الأمر الذي شكل صدمة وأزمة كبيرة للمستخدمين .

يتساءل خبراء تقنيون ومستخدمون لهواتف ”آيفون“ من شركة ”أبل“ الأمريكية عن أهمية طرح شاحن (MagSafe Duo) المزدوج القابل للطي، خلال هذا الشهر، والذي يتيح لك شحن ساعة ”أبل“ وهاتف ”آيفون“ في الوقت نفسه.

وكانت ”أبل“ روجت لشواحن (MagSafe) اللاسلكية عند الإعلان عن سلسلة هواتف ”آيفون 12″، خلال أكتوبر الماضي.

ويتوافر شاحن (MagSafe) بسعر 39 دولارا، ويتيح لك شحن هاتف آيفون فقط لاسلكيا بقدرة 15 واط، بينما تقدم أبل شاحن (MagSafe Duo) بسعر 129 دولارا، ولا يشتمل هذا السعر على محول الطاقة، كما يقدم قدرات أقل في الشحن.

وكانت ”أبل“ أوصت بشراء محول للطاقة بقدرة 20 واط مقابل 19 دولارا إضافيا، ليصبح بذلك السعر الإجمالي للشاحن 148 دولارا، ولكن قامت ”أبل“ خلال الأسبوع الماضي بتحديث صفحة المنتج عبر موقعها الإلكتروني؛ ما كشف عن كون الحصول على أقصى سرعة في الشحن سيكلفك أكثر.

وأوصت الشركة الأمريكية باستخدام محول الطاقة (USB-C) بقدرة 20 واط، يباع بشكل منفصل، لشحن لاسلكي أسرع بقدرة 11 واط، كما أوصت باستخدام محول الطاقة (USB-C) بقدرة 27 واط أو أعلى، يباع بشكل منفصل، لشحن لاسلكي أسرع بقدرة 14 واط.

وما شكل صدمة للمتابعين أن ”أبل“ لا تبيع محول الطاقة بقدرة 27 واط، بل لديها محول للطاقة بقدرة 30 واط ويتوافر بسعر 50 دولارا؛ ما يعني أن السعر الإجمالي للشاحن سيكون 180 دولارا، ليصبح بذلك شاحن (MagSafe Duo) أغلى شاحن لجهازين في السوق، ولا يمكنك حتى الحصول على شحن سريع بقدرة 15 واط كاملة، بل يقدم لك 14 واط فقط.

ويقول خبراء التقنية إنه في حال أراد المستخدم شراء شاحن (MagSafe Duo) فإنه يجب عليه العلم بأنه لن يحصل على سرعات مناسبة للشحن، بالإضافة إلى أن عدم تضمين محول الطاقة في علبة الشاحن سيكلفك أكثر، في حين توجد بدائل أفضل بأسعار مناسبة.

ورغم أن شاحن (MagSafe Duo) يوفر طريقة مريحة للشحن اللاسلكي، لكنه باهظ الثمن، وقد أثبت تحديث أبل الأخير لمعلومات الشاحن أنه سيكلفك أكثر مما أعلنت عنه إذا كنت تريد الحصول على الشحن اللاسلكي السريع.