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صدمة جديدة لمستخدمي تويتر.. TweetDeck لم تعد مجانية

منذ 40 دقيقة
TweetDeck

TweetDeck

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يبدو أن مفاجآت الملياردير الأميركي إيلون ماسك لمستخدمي منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، لن تتوقف.

في خبر سيئ، فإن خدمة TweetDeck لم تعد مجانية، حيث عليك الآن أن تدفع مقابل استخدامها، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

انتقادات واسعة

ويتم توجيه المستخدمين إلى صفحة تسجيل الاشتراك المدفوع عندما يحاولون الوصول إلى TweetDeck، التي تحظى بشعبية خاصة بين مديري وسائل التواصل الاجتماعي والصحافيين.

فيما أثار هذا التغيير انتقادات واسعة من المستخدمين، حيث قال أحدهم على “إكس”: “قرار آخر من إيلون ماسك لم يطلبه أحد حرفياً”.

40 مليون دولار

يذكر أن شركة تويتر اشترت TweetDeck في لندن عام 2011، بصفقة قدرتها وسائل إعلام متخصصة حينها بـ40 مليون دولار.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت TweetDeck مجانية للمستخدمين، وأثبتت شعبيتها بشكل كبير، حيث يستخدمها ما يقدر بـ20%.

يشار إلى أن منصة “إكس” أعلنت في يوليو الفائت، أن TweetDeck ستكون متاحة فقط لأصحاب الحسابات “الموثقة” اعتباراً من الشهر نفسه.

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