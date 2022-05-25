صدمة لعشاق أبل.. تأجيل طرح 3 أجهزة هامة

أزمة سلاسل التوريد التي لا تنتهي، وتنذر العقوبات على شركات التكنولوجيا الروسية بتأجيج مخاطر نقص الرقائق.

كشفت تقارير صادرة عن سلاسل توريد أبل أن الشركة مضطرة لتأجيل شحن الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro وMac Studio و iMac.

وبحسب موقع “أبل دبليو ديل”، سيكون تأجيل الشحن حتى شهر أغسطس/آب المقبل، وذلك ضمن العقبات المتكررة التي تواجه سلاسل توريد الشركة الأمريكية العملاقة، وتؤثر بشكل مباشر على توصيل الجيل الجديد من أجهزة أبل في موعده.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها إصدارات هذه الأجهزة للتأجيل، حيث سبق أن أٌعلن عن تأجيل طرحها من فبراير إلى يوليو.

وكافة الإصدارات المعرضة لتأجيل الشحن تأتي ضمن أجهزة سبق وأعلنت عن طرحها أبل خلال العام المنقضي بما في ذلك، جهاز MacBook Pro بحجم 16 بوصة، وأجهزة Mac Studio و iMac، وشاشة Studio الجديدة.

بشرى لعشاق الموسيقى

في الوقت نفسه، تستعد أبل لطرح نسخة جديدة من أحد أبرز أجهزتها الصوتية، حيث أعلن الخبير الموثوق “مينج-تشي كيو” عن نية أبل لإطلاق إصدار جديد من مكبر HomePod الصوتي الذكي في نهاية 2022.

وكشف الخبير عن عدد من السمات التي سيتوافر بها الجهاز الجديد، وتشمل تصميما خارجيا حديثا كليا، بحسب “أبل دبليو دي”،

ويأتي ذلك بعد أن كانت أبل قد أحالت هذا النوع من أجهزة المكبر الصوتي للتقاعد مؤقتا.

والآن تسعى الشركة لإعادته من جديد بقدرات تتماشى مع متطلبات السوق.

وحتى الآن لا تزال قدرات الجهاز الذكي طي الكتمان، مع توقعات بطرحه للبيع مع بداية عام 2023 المقبل.