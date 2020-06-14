صعبة الرصد… تقنية جديدة للتنصت باستخدام المصابيح الكهربائية

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طور باحثون طريقة جديدة للتجسس والتنصت على الأهداف باستخدام المصابيح، حسب ما نقلته قناة «فوكس نيوز» الأميركية.

وتسمى التقنية الجديدة “lamphone” أو “لامفون”، وتم تطويرها من قبل باحثين في جامعة بن غوريون الإسرائيلية ومعهد وايزمان للعلوم. وتستخدم التقنية مستشعراً خاصاً لتحليل استجابة تردد المصباح المُعلق للصوت، من خلال التقلبات في ضغط الهواء التي تسبب الاهتزازات.

وباستخدام تقنية «لامفون» يمكن للمتنصت استعادة كلام وأصوات فرد في مكان آخر.

ويُعتقد أن التقنية الجديدة تتطلب فقط جهاز كومبيوتر محمولا وتلسكوبا ومستشعرا بصريا كهربائيا لتنفيذها.

وعلى عكس طرق التجسس الأخرى، لاحظ الباحثون أنه يمكن التجسس باستخدام تقنية «لامفون» في الحياة اليومية ولا يمكن الكشف عنها من قبل الأفراد المستهدفين. فليست هناك حاجة لأن تزرع أي أجهزة تنصت على سبيل المثال.

وقال الباحثون إن التقنية الجديدة دقيقة للغاية، ويمكن أن يتم التعرف على الكلام المرصود بها بسهولة.