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صعود عملة إيثر المشفرة

31 - مايو - 2021
عملة إيثريوم الرقمية

عملة إيثر الرقمية

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ارتفعت عملة إبثر المشفرة 4.1‬‬% إلى ‭‭2495.69‬‬ دولار في الساعة ‭‭0950‬‬ بتوقيت غرينتش.

وصعدت عملة إيثر المشفرة أكثر من 5%، اليوم الإثنين، إلى 2523 دولارا، لكنها ظلت أقل بما يزيد على 40% عن ذروتها القياسية فوق 4300 دولار المسجلة هذا الشهر.

أما منافستها بِتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، فارتفعت ‭‭0.8‬‬% في تعاملات هادئة مع إغلاق أسواق لندن والولايات المتحدة في عطلات عامة.

وكانت بِتكوين أقل تقلبا، في الأيام الأخيرة، لكنها انخفضت أكثر من ‭‭ 35‬‬% هذا الشهر، متأثرة بضغوط تنظيمية متزايدة على القطاع.

والمستويات الحالية للعملة لم تشهدها منذ شباط/ فبراير، وهي قُرب نصف ذروتها البالغة 65 ألف دولار، المسجلة في نيسان/ أبريل.

    المصدر :
  • رويترز

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