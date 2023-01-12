صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرفع حصته في "نينتندو" إلى 6%

رفع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، حصته في شركة نينتندو اليابانية إلى ستة في المئة، بحسب ما أظهر تقرير اليوم الخميس، مما يعكس تزايد استثمارات الصندوق في صناعة ألعاب الفيديو اليابانية.

وارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة التي يقع مقرها في كيوتو من 5.01 في المئة إلى 6.07 في المئة، وفقا لتقرير الملكية المقدم إلى المنظمين اليابانيين.

وكشف الصندوق عن حصته البالغة خمسة بالمئة في نينتندو في تقرير للجهات التنظيمية في مايو أيار من العام الماضي، مشيرا إلى أنها لأغراض الاستثمار. كما استحوذ على حصص في شركات ألعاب الفيديو نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو.

وانخفضت أسهم نينتندو 1.8 بالمئة في الصباح.

يشار إلى أن شركة نينتندو المحدودة، هي شركة متعددة الجنسيات تأسست في 23 سبتمبر، 1889 بمدينة كيوتو، اليابان بيد فوساجيرو ياموشي لإنتاج أوراق لعب الـ”هانافودا” اليابانية المصنعة يدوياً. في نصف القرن العشرين، الشركة جربت العديد من الأعمال الملائمة الصغيرة، مثل فندق حب وشركة سيّارات أجرة (تاكسي).

بعد ذلك تحولت نينتندو لتصبح شركة ألعاب فيديو، لتصبح إحدى أهم الشركات في هذا المجال وثالث أثمن شركات اليابان مع أكثر من 85 مليار دولار كثمن الشركة في السوق. نينتندو أيضاً مالكة الأكثرية لفريق سياتل مارينرز لكرة القاعدة وهو واحد من فرق رابطة الـ”ماجور ليغ”».

شركة نينتندو من أقدم الشركات المستمرة في السوق لأنظمة ألعاب الفيديو وهي واحدة من أكبر وأشهر منتجي أنظمة ألعاب.