صندوق الرسائل ومكالمات.. ميزات جديدة بانتظار تويتر

كشفت تسريبات من اجتماع للمسؤولين في شركة تويتر عن إجراء عدة تغييرات في منصة التواصل الاجتماعي من أبرزها إضافة مميزات في صندوق الرسائل الخاصة بجانب ميزة المكالمات.

وذكرت تقرير موقع “تكنول بلوغ” المتخصص في الأخبار التقنية، أن إيلون مسك المالك الجديد أبلغ المسؤولين في تويتر عن إضافة الاتصال الصوتي والمرئي وبتقنيات عالية بجانب مميزات في الرسائل الخاصة تساهم في تسهيل التواصل بين المستخدمين.

وأشار التقرير إلى أن هناك مناقشات بين المسؤولين في الشركة لإجراء بعض التغييرات في خدمة المساحات “spaces” إلا أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الأفكار المطروحة في هذا الجانب، كما انه لم يتم تحديد موعد إجراء التغييرات التي يتوقع أن تتم في الربع الأول من العام المقبل.

تويتر في مهب الريح

بعد أسبوع مضطرب شهد رحيل مزيد من الموظفين وإعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المنصّة، وبعض الحسابات الشهيرة التي كانت محظورة.

وقام ماسك بطر 50% من موظفي تويتر، والذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص، كما ألغى سياسة داخلية في الشركة كانت تسمح بالعمل من المنزل، وفرضَ أيضا ساعات عمل طويلة.

كان موقع “تويتر” أغلق مكاتبه بدءا من الجمعة وحتى يوم الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب بيان رسمي للموظفين.

ولم تقدم الشركة سببا للقرار ولكن التقارير تشير إلى أن هناك عددا كبيرا جدا من الموظفين تقدموا باستقالتهم، ونُقل عن إيلون ماسك قوله إن “أفضل الناس يبقون” وأنه ليس “قلقا للغاية”.

وكان لدى موظفي تويتر مهلة حتى يوم الخميس الماضي، 17 نوفمبر/تشرين الثاني، للتوقيع على تعهد بالعمل لساعات طويلة أو المغادرة مع مكافأة نهاية الخدمة لمدة 3 أشهر.