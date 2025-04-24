الخميس 26 شوال 1446 ﻫ - 24 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صندوق النقد: سنواصل التركيز على الاستقرار ومواجهة تغير المناخ

منذ 8 دقائق
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

A A A
طباعة المقال

ذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن الصندوق سيواصل “التركيز المكثف” على منع أزمات ميزان المدفوعات عالميا وإدراج مخاوف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن سياساته لكنه سيستمر في دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ.

وقالت جورجيفا في مؤتمر صحفي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إن توجيهات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيجري مناقشتها مع ممثلي الدول الأعضاء في الصندوق والبالغ عددها 190.

وأضافت أنها ترحب بتعبير بيسنت عن دعم الولايات المتحدة للصندوق متعدد الأطراف.

ودعا بيسنت أمس الأربعاء صندوق النقد والبنك الدوليين إلى إعادة التركيز على مهمتيهما الأساسيتين المتمثلتين في استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية، قائلا إنهما انحرفا بعيدا جدا إلى قضايا مثل تغير المناخ والهوية الجنسية والشمول مما قلل من فعاليتهما.

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن على جورجيفا ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا كسب ثقة إدارة ترامب من خلال تطبيق سياسة “العودة إلى الأساسيات”.

وقالت جورجيفا إن تغير المناخ يؤثر في بعض الحالات على سياسات الاقتصاد الكلي.

وردا على سؤال عما إذا كان الصندوق سيعيد النظر في “صندوق المرونة والاستدامة” الذي أطلقه في 2022 لمساعدة البلدان على مواجهة تغير المناخ والأوبئة وغيرها من التحديات المزمنة، قالت جورجيفا إن حجم الأموال المخصصة لذلك الإقراض يمثل “نسبة صغيرة جدا” من إجمالي تمويل صندوق النقد.

وأضافت أن صندوق النقد منظمة قائمة على العضوية وأن أعضاءه هم الذين سيقررون سياساته في نهاية المطاف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

محطة الفضاء الصينية
إطلاق المهمة "شنتشو-20" إلى محطة الفضاء الصينية
شركة جنرال موتورز
الاتحاد الدولي للسيارات يعتمد جنرال موتورز كمزود لمحركات فورمولا 1 اعتباراً من 2029
الجرائم الإلكترونية
تقرير: خسائر الجرائم الإلكترونية في 2024 فاقت 16 مليار دولار

الأكثر قراءة

طقس لبنان
بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
وزير الدفاع ميشال منسى
قرار هام لوزير الدفاع يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة.. إليكم التفاصيل!
الإعلامي السوري صبحي العطري
صدمة كبيرة بالوسط الفني.. رحيل الإعلامي السوري صبحي العطري