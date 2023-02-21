صندوق جديد من "تيك توك" لدعم صنّاع المحتوى

تختبر “تيك توك” طريقة جديدة تُمكّن صناع المحتوى من الحصول على الأرباح. الصندوق الجديد الذي أُعلن عنه اليوم، والذي يُطلق عليه اسم “برنامج الإبداع”، يخضع للاختبار التجريبي في الولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل، وتؤكد التقارير السابقة التي نشرتها صحيفة “ذا إنفورمايشن” حول الوسائل التي تستخدمها الشركة لتعزيز النمو المتأخر في الولايات المتحدة.

وسيحتاج المستخدمون إلى أن يكونوا أكبر من 18 عاماً، وأن يكون عدد متابعيهم ومرات مشاهدة الفيديوهات الخاصة بهم بحسب معايير الشركة، وسيحتاجون لإنشاء مقاطع فيديو أصلية عالية الجودة وتزيد مدتها عن دقيقة واحدة.

وتأتي هذه التعديلات بعدما أطلق صناع المحتوى شكوى رئيسية، مفادها أنهم لم يكسبوا أموالاً كافية من الصندوق الرئيسي. وبحسب “تيك توك”، فإن البرنامج الجديد سيعزز إبداع صناع المحتوى ويولد إمكانات أعلى للإيرادات ويفتح فرصاً أكثر إثارة، ولكن الشركة لم تقدم أي توضيح بشأن نطاق البرنامج الجديد أو مقدار ما يتوقع المشاركون تحقيقه.

تجدر الإشارة إلى سعي “تيك توك” لزيادة طول مقاطع الفيديو تدريجياً. فقد قام التطبيق بزيادة طول مقاطع الفيديو التي يمكن إنشاؤها، وتوسيع الأدوات لاستضافة وتحقيق الدخل من البث المباشر.