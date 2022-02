صورة.. آبل تغضب الملايين بسبب “إيموجي فاضح”

حالة من الغضب والجدل أثارتها شركة “أبل” حول العالم، بعدما نشرت مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية لنظام “iOS 15.4” الجديد، تضمنت رمزا لرجل “حامل”.

كما أضافت الشركة اثنين آخرين بينهما شخص حامل مثلي الجنس، وشخص يحمل تاجا، وهو ما خلق بلبلة كبيرة في الأوساط، وسط مطالبات باعتذارات وسحب الصور.

خطوة بمفعول عكسي

وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها صانعو الرموز التعبيرية لجعل الخطاب الرقمي أكثر شمولاً من وجهة نظرهم من خلال طرح رموز مثلية بين الرموز الأخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K

— The Unicode Consortium (@unicode) September 7, 2021