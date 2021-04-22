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صورة..آبل تكشف عن هاتف آيفون جديد بـ”لون غير مسبوق”

منذ 3 ساعات
شعار شركة أبل

شعار شركة أبل

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كشفت شركة “آبل” الأمريكية، الأربعاء، عن أحدث هواتفها الذكية، الذي يتميز بلون جديد وغير مسبوق.

وأعلنت “آبل” في حدثها لفصل الربيع “Spring Loaded” عن طرحها لهاتفي “آيفون 12″ و”آيفون 12 ميني” بلون أرجواني.

ويتسم لون هاتف “آيفون” الجديد بلون أرجواني فاتح، إذ اختارت الشركة الأمريكية درجة لون تفتقر إلى الاحمرار المتوقع في اللون البنفسجي وكذلك درجات اللون الأزرق الملموسة في اللون البنفسجي.

ويحمل الهاتف الجديد نفس مواصفات هاتف “آيفون 12” المتوافر حاليا بالأسواق، من حيث الأداء السريع للغاية، واحتوائه على شاشة رائعة للغاية، وكاميرات رائعة، كما أنه يقوم بتشغيل شبكة الجيل الخامس.

إلى جانب هاتف “آيفون” الأرجواني اللون، فقد أعلنت شركة “آبل” في حدثها لفصل الربيع أيضا عن “إير تاغ”، وهي أداة لتتبع المتعلقات المفقودة مثل مفاتيح المنزل، والتي تعمل بتثبيت المستخدم لواحدة منها مع مفاتيحه، وعندما تتعرض للفقدان يقوم بتسغيل تطبيق تحديد الموقع “Find My” ليبدأ جهاز “إير تاغ” المثبت مع المفاتيح لإرشاده ناحيتها.

كما أعلنت “آبل” في حدث “Spring Loaded” عن جهاز “آيباد برو”، المدعوم بشريحة M1 الموجودة أيضا في حواسيب ماك.

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