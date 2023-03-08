صورة.. تعرف إلى الهاتف الجديد والمميز "Realme C55"

أعلنت شركة تصنيع الهواتف الصينية (ريلمي) Realme (الأربعاء 8-3-2023) عن أحر أبرز هواتفها الذكية، والذي يأتي بميزة مشابهة لخاصية Dynamic Island في جهاز آيفون.

الهاتف المميز الجديد (ريلمي سي55) Realme C55 ظهر مع Mini Capsule، التي تظهر على غرار ميزة Dynamic Island من آبل حول الكاميرا الأمامية، وبذلك يصبح (ريلمي سي55) أول هاتف من الشركة يدعم هذه الميزة.

وستعرض الميزة، التي يعني اسمها «الكبسولة الصغيرة» لشبهها بالكبسولات، تحذيرات انخفاض الطاقة في البطارية، وحالة الشحن للهاتف، واستهلاك البيانات. كما ستعرض عدد خطوات المشي ومسافة المشي اليومية. مع الإشارة إلى أن عرض مقدار استهلاك بيانات الجوال وعدد الخطوات ستتوفران في وقت لاحق من خلال تحديث برمجي.

ويمتاز (ريلمي سي55) أيضًا عن باقي هواتف سلسلة (سي) C بأنه يقدم تقنية الشحن السريع (سوبر في أو أو سي) SuperVOOC باستطاعة 33 واط. ويعد هذا تحديثًا عن هاتف (ريلمي سي35) الذي كان يدعم الشحن باستطاعة 18 واط فقط.

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، يحتوي (ريلمي سي55) معالجًا ثماني النوى من نوع (هيلو جي88) Helio G88 من شركة (ميدياتك) MediaTek، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم الهاتف، الذي يعمل بواجهة المستخدم (ريلمي يو آي 4.0) Realme UI 4.0 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13، شاشة بقياس 6.72 بوصات وبدقة FullHD+ مع معدل تردد قدره 90 هرتز، ومستوى سطوع يصل إلى 680 شمعة. ولكن لا يوجد حساس بصمة تحت الشاشة بل في زر الطاقة الجانبي.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يقدم (ريلمي سي55) كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أخرى لتصوير العمق.

وتشمل المواصفات الأخرى، منفذ (يو إس بي-سي) USB-C، ومنفذ سماعات الأذن، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، بالإضافة إلى تقنية ضبط الصوت Dirac.

يُذكر أن هاتف (ريلمي سي55) يتوفر باللون الأسود ولون آخر متدرج مائل إلى الأصفر، وذلك بسعر يعادل 160 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 195 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وهو متاح في إندونيسيا اعتبارًا من اليوم الأربعاء. وسيُطلق قريبًا في أوروبا.