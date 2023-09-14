صورة.. تعرف على ساعة هواوي المميزة "Watch GT4"

كشفت شركة هواوي (الخميس 14-9-2023) عن ساعتها الجديدة والمميزة “Watch GT4” بخيارين أنيقين، وهما: طراز 41 ملم مع (تصميم القلادة) Pendant Design، وطراز 46 ملم مع (التصميم المثمن) Octogonal Design.

وأتى الإعلان المميز خلال حدث خاص في مدينة برشلونة الإسبانية عن تشكيلتها الجديدة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

وتدعم الساعة تقنية (ترو سين 5.5+) TruSeen 5.5+ المحدثة، التي هي مجموعة جديدة من الحساسات والخوارزميات لتوفير إمكانات أدق وأكثر تفصيلًا لمراقبة الصحة.

ويختلف طرازا 41 ملم و46 ملم فيما بينهما في عمر البطارية والشكل، ويبدأ سعر كلا الطرازين من 250 يورو، أما بالنسبة للبطارية، فبطارية الطراز الأكبر تدوم حتى 14 يومًا، أما بطارية الطراز الأصغر فتدوم حتى 7 أيام.

ومع ذلك، يمتاز كلا الطرازين بعمر بطارية أطول بنسبة 20 في المئة مقارنةً بساعة (ووتش جي تي 3)، وتأتي السلسلة الجديدة أيضًا مع إصدار محسن من ميزة (التشغيل الدائم للشاشة) Always-On Display، التي تعرض الآن زيادة في عدد العناصر المرئية تبلغ نحو 20 في المئة.

ويمتلك طراز 46 ملم شاشة بمقاس 1.43 بوصة، أما شاشة طراز 41 ملم فهي تأتي بمقاس 1.32 بوصة. وتأتي كلتا الشاشتين من نوع (أمولد) AMOLED بدقة 466×466 بكسلًا مما يجعل الكثافة 326 بكسل في البوصة لطراز 46 ملم، و352 بكسل في البوصة لطراز 41 ملم.

وتوفر تقنية (ترو سين 5.5 بلس) خاصية (تروسليب 3.0) الجديدة، التي تتضمن ميزة (مراقبة النوم) Sleep Monitoring، التي تتتبع دورات نومك وتساعدك على تحسين عادات نومك.

وبالإضافة إلى ذلك، تراقب ميزة (الوعي بالتنفس أثناء النوم) Sleep Breathing Awareness معدل ضربات قلبك، ونسبة (تشبع الأكسجين في الدم) SPO2 أثناء النوم وينبهك إلى أي مشاكل في التنفس.

ومن الإضافات الجديدة أيضًا: ميزة (إدارة الدورة الشهرية 3.0) Menstrual Cycle Management، التي تدعي شركة هواوي إنها أدق بنسبة 15 في المئة في تنبؤات الدورة الشهرية في اليوم الأول مقارنة بالساعات الذكية السائدة.

وتتتبع هذه التقنية معدل ضربات القلب للنساء أثناء النوم، ودرجة حرارة الجسم أثناء النوم، والعوامل الفسيولوجية الأخرى للتنبؤ بالدورة الشهرية وتسجيل الأعراض في الوقت الفعلي.

وبالنسبة للتمرين في الهواء الطلق، توفر تقنية GNSS الثنائية النطاق والخماسية الأنظمة تحديدًا للموقع أدق بنسبة 30 في المئة، حتى حينما تكون محاطًا بالمباني الشاهقة. ويمكن للساعة تتبع مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية تصل إلى أكثر من 100 رياضة، وهي تتضمن الآن أشياء، مثل: الرياضات الإلكترونية.

وتساعد ميزة الحفاظ على اللياقة Stay Fit الجديدة على تتبع السعرات الحرارية التي تتناولها من خلال البيانات الصحية في الوقت الفعلي. وتوفر حلقات النشاط معلومات سريعة عن أدائك على مدار اليوم، إذ تُظهر السعرات الحرارية المحروقة، ومدة التمرين، والنشاط أثناء الوقوف.

وتعمل ساعة هواوي الجديدة (ووتش جي تي 4) مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس. كما أنها تتكامل مع تطبيقات، مثل: (إستارفا) Strava، و (كوموت) Komoot، و (رنتاستيك) Runtastic، بالإضافة إلى خرائط (باتل مابس) Petal Maps الخاصة بشركة هواوي.

ويمكنها أيضًا عرض النصوص من الرسائل النصية القصيرة، وتطبيقات التراسل الفوري، مثل: واتساب، وفيسبوك مسنجر، وسكايب، وسيجنال، وتيليجرام، بالإضافة إلى إنستغرام، كما تتيح إرسال ردود سريعة. وتدعم الساعات الاتصال عبر البلوتوث أيضًا.

وستتوفر ساعة (هواوي وتش جي تي 4) في المملكة المتحدة وأوروبا بدءًا من 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وتبدأ الطلبات السابقة اليوم في متجر هواوي.

وإذا اشترى المستخدم ساعةً قبل 15 تشرين الأول/ أكتوبر، فسوف يحصل أيضًا على زوج مجاني من سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة (هواوي فري بدز إس إي 2) Huawei FreeBuds SE 2.

ويبدأ سعر طراز 46 ملم من 250 يورو (230 جنيهًا إسترلينيًا)، وهذا السعر مخصص للسوار المطاطي الأسود، وهناك خيار لسوار جلدي بني وأخضر وذلك بسعر 270 يورو (250 جنيهًا إسترلينيًا).

أما الطراز الأعلى سعرًا فهو الإصدار الفولاذي بسعر 350 يورو (300 جنيه إسترليني)، الذي يحتوي على سوار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L.

ويبدأ سعر طراز 41 ملم من ساعة هواوي الجديدة أيضًا بسعر 250 يورو (230 جنيهًا إسترلينيًا)، وفي هذه الحالة تحصل على سوار من الجلد الأبيض.

ومقابل 300 يورو (250 جنيهًا إسترلينيًا)، يمكنك الحصول على سوار (ميلانيز) Milanese بمشبك مغناطيسي. ومقابل 400 يورو (350 جنيهًا إسترلينيًا)، يوجد تصميم بمفتاح البيانو المتميز الثنائي اللون، الذي صُنع يدويًا في عملية مكونة من 17 خطوة.