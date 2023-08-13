صورة جديدة لتلسكوب "جيمس ويب" تحيّر العلماء

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن صورة التقطها تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، لجسم كوني على شكل علامة استفهام متوهجة.

وتظهر الصورة الأصلية للأشعة تحت الحمراء القريبة زوجًا من النجوم يدعى “Herbig-Haro 46/47″، على بعد 1470 سنة ضوئية في كوكبة “فيلا” داخل مجرة “درب التبانة”.

واكتشف النجمان الاثنان في خمسينيات القرن الماضي بواسطة التلسكوبات الفضائية والأرضية، لكن تلسكوب “جيمس ويب” سمح بالحصول على أكثر الصور دقة وتفصيلا للنجمين حتى الآن.

وظهور الجسم الكوني الغامض في خلفية الصورة يحرك أسئلة أكثر مما يعطي إجابات، ولم تتم ملاحظة علامة الاستفهام الكونية عن كثب، لذا فإن العلماء ليسوا متأكدين من أصل الجسم وتركيبه.

من جهته، يقول مات كابلان، أستاذ الفيزياء المساعد في جامعة إلينوي: “من المستبعد أن يكون هذا الجسم نجم في مجرة درب التبانة. والنجوم تشبه النقاط ولديها دائمًا هذه الارتفاعات الكبيرة حقًا”.

وأضاف أن تلسكوب “جيمس ويب” يسمح لعلماء الفضاء برؤية 6 أو 8 “شوكات” نجمية إذا نظرت عن كثب، موضحًا أن “ظاهرة شكل علامة الاستفهام الكونية تخبرك على الفور أنه ليس نجمًا”.

أما كريستوفر بريت، العالم في مكتب التوعية العامة بمعهد علوم تلسكوب الفضاء، فيعتقد أن هذه الظاهرة قد تكون “اندماجًا لمجرتين على بعد مليارات السنين الضوئية، أبعد بكثير من نجمي Herbig-Haro 46/47”.

وأضاف: “العديد من المجرات خارج مجرتنا، وهذا يبدو كنوع من الأشياء التي تحصل عليها كثيرًا إلى حد ما مع نمو المجرات وتطورها عبر الزمن الكوني، وهو أنها تصطدم أحيانًا بجيرانها القريبين”.

وتابع “بريت”: “عندما يحدث ذلك، يمكن أن يتم تشويهها في جميع أنواع الأشكال المختلفة، بما في ذلك ظهور علامة الاستفهام، مثلما الحال في هذه الصورة”.

ويرى العلماء أن اندماج المجرات في شكل يشبه علامة الاستفهام حدث من قبل، مثل النسخة القديمة التي شكلتها مجرات الهوائيات في سديم “كورفوس”، وكان لمعظم المجرات تفاعلات متعددة كما في هذه الصورة.