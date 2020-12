صورة فريدة للاقتران المذهل بين المشتري وزحل

اقترب أكبر كوكبين في نظامنا الشمسي، وهما زحل والمشتري،بشكل واضح من بعضهما ليلة الاثنين 21 كانون الاول، في حدث لم يتكرر منذ 800 عام.

ويعد هذا “الاقتران العظيم” بين الكوكبين من الأحداث الفلكية النادرة، بالنظر إلى أنه يحدث عندما يتم محاذاة مداري الكوكبين كل 20 عاما، لكنه لا يكون مرئيا دائما، ولا تقترب الكواكب من بعضها بالشكل الكبير، كما وقع في 21 كانون الاول.

وهذه المرة، كان المشتري وزحل على بعد 0.1 درجة فقط، أقل من قطر البدر، ما جذب عشاق الفلك والمصورين حول العالم لالتقاط صور مذهلة توثق هذا الحدث الفريد.

The #GreatConjunction of #Jupiter and #Saturn thru my telescope just after 6pm. 4 of Jupiter's moons; Europa, Ganymede, Io & Callisto, and Saturn's Titan moon visible. Stacked many images for more clarity and color. Nexstar Celestron 6SE with Nikon D750 attached. #scwx #ncwx pic.twitter.com/vzP2IAuFnS

— Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) December 22, 2020