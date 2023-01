صورة.. كوكا كولا تقتحم عالم الهواتف الذكية!

لعل المشهد الأبرز عند سماع اسم الشركة العالمية “كوكا كولا” هو رؤية نجوم الكرة وهم يروجون لاحد أبرز المشروبات الغازية في العالم.

لكن على ما يبدو أن الشركة تنوي اقتحام مجال مختلف هذه المرة، وفقاً لصورة أحد الهواتف الذكية التي تم تسريبها مؤخراً، ويُعتقد أنه أول هاتف من شركة صناعة المشروبات الغازية.

ونشر حساب شهير للتسريبات على موقع تويتر صورة لهاتف يحمل اسم “كولافون” ColaPhone مع تغريدة قال فيها: “ها هي ذي النظرة الأولى على هاتف #ColaPhone الجديد تمامًا!”.

وأضاف حساب (Ice Universe) أن كوكا كولا ستتعاون مع أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية، ثم سأل: “هل يمكنك تخمين العلامة التجارية التي ستفعل ذلك”.

تسريب صورة لأول هاتف ذكي من شركة كوكا كولا

وبالنظر إلى الصورة المسربة، يظهر هاتف (ColaPhone) باللون الأحمر مع كاميرتين خلفيتين، وشعار شركة كوكا كولا كبير على جانب الهاتف، وصغير في الزاوية السفلى.



ونشر حساب (Ice Universe) صورًا أخرى تكشف عن وجود حساب على موقع تويتر خاص بهاتف (ColaPhone) مع النبذة التالية: “لهاتف كولا جديد تمامًا. ما العناصر التي تتوقعونها؟”

ويتابع حساب (Colaphoneglobal) الذي أُنشئ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، ثمانية حسابات لشركات صناعة الهواتف الذكية الصينية، مثل: بوكو، وأوبو، وشاومي، وون بلس، وهواوي، وريلمي.

Here comes your very first look at the totally new #ColaPhone! Maybe Coca-Cola will cooperate with a top smartphone brand. Can you guess which brand it will be? pic.twitter.com/6ieXvVTTH0

— Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2023