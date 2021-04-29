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صورة لأحدث التسريبات عن تصميم هاتف Honor Play 5 المنتظَر

29 - أبريل - 2021
شعار شركة Honor

شعار شركة Honor

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رصدت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد لإصدار جديد من Honor ينطلق خلال الفترة القادمة بعنوان Honor Play 5.

قدمت شركة Honor مؤخراً للأسواق هاتف Play 5T Youth، واليوم تأتي أحدث الصور ثلاثية الأبعاد لتكشف عن تصميم إصدار أخر من السلسلة يعرف بهاتف Honor Play 5، والذي يظهر في الصور بتصميم مسطح للإطارات الجانبية.

كما تكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن نتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً يتميز هاتف Honor Play 5 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف Honor Play 5 تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ومن المتوقع أن تقدم Honor هذا الإصدار في فئة الهواتف المتوسطة، مع ترقية في المواصفات التي انطلق بها هاتف Play 5T Youth إلى الأسواق.

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