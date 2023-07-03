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صور مذهلة.. شاهد كيف زين القمر العملاق سماء دول العالم

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يوليو - 2023 2:59 صباحًا
القمر "باك مون" يرتفع خلف معبد بوسيدون بالقرب من أثينا

القمر "باك مون" يرتفع خلف معبد بوسيدون بالقرب من أثينا (رويترز)

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زين القمر سماء العديد من دول العالم وبدا أكثر تألقا وإشراقا حيث وصل القمر إلى ذروة الإضاءة في الساعة 12:39 بتوقيت جرينتش (07:39 بالتوقيت الشرقي) مساء الاثنين وبدا أكبر وأكثر وضوحا، وسيبدو البدر العملاق في شهر يوليو/تموز مكتملا لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، وفقًا لوكالة ناسا.

مشهد للقمر العملاق بالقرب من مسجد آيا صوفيا في إسطنبول

وسيكون القمر أقرب من المعتاد في مداره حول الأرض، هذا لأن مدار القمر ليس دائرة كاملة بسبب جاذبية الأرض؛ لكنه يتخذ مسارا بيضاويا، مثل دائرة ممدودة أو بيضاوية.

لهذا السبب، هناك أوقات في مدار القمر الذي يستغرق 27.32 يومًا يكون فيه أقرب إلى الأرض وأوقات أخرى يكون فيها بعيدًا.

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh TPX IMAGES OF THE DAY

يحدث القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة للأرض في مداره وأيضًا في طور اكتمال القمر.

سُميَ  البدر في يوليو اسم “باك مون” الأمريكي الأصلي لأن قرون الغزلان الذكور في وضع نمو كامل في يوليو.

وقال تقويم “المزارع القديم”، الذي نشر بيانات فلكية لعدة قرون، إن قمر باك سوف يدور بالقرب من الأرض أكثر من الأقمار الكاملة التي كانت لدينا بالفعل هذا العام.

وأشار إلى إن اكتمال القمر في شهر أغسطس سيكون القمر الوحيد الأقرب إلى الأرض هذا العام.

في المملكة المتحدة، سيكون أفضل وقت لمشاهدة حدث القمر العملاق في وقت مبكر من الليل عبر إنجلترا وويلز وجنوب اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

ومع تقدم الليل، قد تقل الرؤية حيث تملأ الغيوم والمطر السماء في معظم أنحاء وسط اسكتلندا.

وبعد منتصف الليل، ستنتشر منطقة من السحب والأمطار عبر الأجزاء الجنوبية من المملكة المتحدة أيضًا.

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

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