صورة مذهلة للسحب فوق المريخ!

قبل عام، على الكوكب المريخ، لاحظت وكالة “ناسا” بعض السحب تتشكل في السماء فوق المسبار “كيوريوسيتي”، وقررت توثيقها، في الشهور الماضية، تم التقاط بعض الصور الرائعة التي أظهرت كيف تبدو الأيام الملبدة بالغيوم على الكوكب الأحمر، وأشارت الوكالة إلى هذه السحب غير المتوقعة على أنها غيوم “مبكرة” في هذا الوقت من السنة، في إعلان، قالت فيه إن فريق “كيوريوسيتي” قد حقق بالفعل اكتشافا جديدا حول السحب المبكرة من صور المركبة الجوالة “إنها أعلى من المعتاد. ونعتقد أن الغيوم شديدة البرودة”.

وفقاً للوكالة، فإن معظم الغيوم على سطح المريخ عادة ما تكون على ارتفاع 37 ميلا (60 كم) في السماء وتتكون من جليد مائي. ومع ذلك، فإن ما يسمى بالسحب المبكرة تقع على ارتفاعات أعلى وأكثر برودة، أي أنها تتكون من ثاني أكسيد الكربون المجمد أو الجليد الجاف. ولم تحدد “ناسا” ارتفاع السحب الأولية في صور “كيوريوسيتي”.

وقالت الوكالة في بيان: “يبحث العلماء عن أدلة خفية لتحديد ارتفاع السحابة، وسيستغرق الأمر مزيدا من التحليل لتأكيد أن صور كيوريوسيتي الأخيرة تظهر سحبا جليدية مائية تظهر جليدا جافا”.

