الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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صورة.. مستخدمون يشتكون من عيب غريب في شاشة Galaxy S23 Ultra

منذ 44 دقيقة
Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra (رويترز)

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اشتكى بعض المستخدمين الأوائل لهاتف سامسونغ المميز (جالاكسي إس 23 ألترا) Galaxy S23 Ultra، من وجود عيب تصنيعي وغريب في شاشة الهاتف الجديد.

ونشر بعض المستخدمين على وسائل التواصل صوراً تُظهِر ما يُشبه خطوطًا أو فقاعات تظهر أسفل الشاشة عندما تكون مغلقة، لدى وضعها تحت الضوء بزاوية معينة.

 

 

من جهتها، ردت سامسونج على تلك الشكاوى عبر تويتر، وأوضحت أن شاشة هاتف Galaxy S23 Ultra تتألف من عدة طبقات رقيقة من الزجاج ملتصقة مباشرةً بلوحة الشاشة، حيث تُضغَط تلك الطبقات بعضها ببعض لمنع دخول الأجسام الغريبة والسوائل بين طبقات الشاشة، وهي التقنية المستخدمة لضمان مقاومة الهاتف للماء والغبار.

وأضافت الشركة أن تسليط الضوء الشديد على الشاشة قد يؤدي إلى ظهور بعض الأجزاء وكأنها مسحوقة أو مضغوطة بشدة، وأكدت أن هذا بسبب تقنية التصنيع وليست عيبًا في الشاشة.

ويُعد هاتف Galaxy S23 Ultra أقوى هواتف الشركة للعام 2023 وواحدًا من أعلى الهواتف المتوفرة في السوق من حيث المواصفات. وكانت الشركة قد أعلنت عن الهاتف في الأول من فبراير بكاميرات مُحسّنة ومجموعة من الميزات الجديدة.

ويقدم الهاتف ما يعتبرها الخبراء أفضل شاشة في أي هاتف ذكي، وهي من نوع (Dynamic AMOELD 2X) بقياس 6.8 بوصات وبدقة 3088×1440 بكسل مع معدل سطوع أقصى قدره 1750 شمعة، ومعدل تردد قدره 120 هرتز.

وتحمي الشاشة طبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2)، ويدعم الهاتف معيار مقاومة الماء والغبار IP68 الذي يجعله قادرًا على الصمود تحت الماء لعمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة.

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