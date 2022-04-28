صورة مسربة تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف OPPO Reno8 المرتقب

كشفت تسريبات حديثة، أبرز المواصفات الرئيسية لهاتف OPPO Reno8، قبيل الإعلان المرتقب للهاتف خلال شهر مايو المقبل.

وكانت شركة Oppo اعتمدت هاتف OPPO Reno8 في قاعدة بيانات 3C خلال الفترة الماضية.

ولقد شارك موقع “Digital Chat Station” صورة حية للهاتف، الذي يظهر في الصور الحية بثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة.

كما ينطلق الهاتف بالجيل القادم من معالجات Snapdragon 7، والذي ينطلق بعنوان Snapdragon 7 Gen 1 وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن، ويتميز المعالج بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويضم 4 من أنوية Cortex A710 بسرعة 2.36GHz، و4 من أنوية Cortex A510 بسرعة 1.80GHz، مع كرت شاشة Adreno 662.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف OPPO Reno8 يأتي بنموذج رقم PGAM10، كما رصد في قاعدة بيانات 3C مع شاحن 11V/7.3A والذي يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

من جانب أخر أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Reno8 يأتي بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD Plus، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz.

كما يأتي الهاتف بذاكرة LPDDR5 وسعة تخزين UFS 3.1، مع قدرة بطارية 4500 mAh، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير أو لدعم لقطات macro، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة ColorOS UI.