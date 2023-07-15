صورة مسربة لحافظة الحماية لـ iPhone 15 Pro Max تكشف عن ميزة هائلة

وصلت الإثارة التي تحيط بجهاز iPhone 15 Pro Max القادم إلى مستويات غير مسبوقة مع استمرار ظهور تسريبات وشائعات جديدة، والجدير بالذكر أن صورة ساحرة لعلبة الحماية المشتبهة لجهاز iPhone 15 Pro Max قد شقت طريقها مؤخرًا إلى الإنترنت، مما يوفر لمحة محيرة عن الجهاز الذي طال انتظاره، حيث يبدو ان الميزة البارزة في iPhone 15 Pro Max هي نظام الكاميرا المذهل، والذي يشغل ربعًا مذهلاً من خلفية الهاتف الأنيقة والناعمة.

ويستعد iPhone 15 Pro Max ليحل محله باعتباره قمة التقدم التكنولوجي والرفاهية في خط منتجات iPhone، وفي حين أن التصميم الخارجي قد لا يخضع لتغييرات جذرية، فإن تركيز Apple على تعزيز قدرات التصوير بالجهاز والمعالج الداخلي واضح.

الشائعات الأخيرة تشير إلى أن هاتف iPhone 15 سوف يتباهى بسعة بطارية تبلغ 3877 مللي أمبير في الساعة، بينما يقال إن طراز Plus يحتوي على 4912 مللي أمبير في الساعة. أما بالنسبة إلى 15 Pro، يُشاع أنه يحتوي على بطارية 3650 مللي أمبير في الساعة، بينما من المتوقع أن يوفر متغير Pro Max سعة بطارية رائعة تبلغ 4852 مللي أمبير في الساعة.

وتعمل قدرات البطارية التي تمت ترقيتها على تقريب سلسلة iPhone 15 أكثر من أي وقت مضى من نظيراتها التي تعمل بنظام Android.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المقارنات المباشرة بين الاثنين لا ينبغي الاستخفاف بها. لطالما كانت إدارة استهلاك الطاقة الشهيرة من Apple نموذجًا يحتذى به، مما يضمن تجربة مستخدم تدوم طويلاً وأكثر كفاءة.

بطبيعة الحال، مع وحدة الكاميرا الكبيرة هذه وسعة البطارية المتزايدة، قد يتساءل المرء عن تأثير ذلك على وزن الجهاز، من المتوقع أن يصل iPhone 15 Pro Max إلى آفاق جديدة من حيث الوزن.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مصنعي الهواتف المحمولة المحليين يقارنون حاليًا وزن وسمك هواتفهم المزودة بشاشات قابلة للطي مع iPhone Pro Max.