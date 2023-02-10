صورة.. هاتف ذكي ومميز من "Realme" يشحن خلال دقائق فقط!

أعلنت شركة ريلمي (Realme) الصينية عن طرح جهازها الجديد والمتميز (Realme GT Neo 5)، بمواصفات فريدة من نوعها خاصة لناحية سرعته الفائقة في الشحن.

ويمتاز (Realme GT Neo 5) بدعم تقنية الشحن الفائق السرعة باستطاعة 240 واط، وبذلك يصبح الهاتف الأسرع شحنًا في السوق.

ويأتي هاتف (Realme GT Neo 5) أيضًا مع طراز آخر بمعدل أقل للشحن، ولكنه مع ذلك يبقى فائق السرعة نسبيًا، إذ يبلغ 150 واط. ويدعم كلا الطرازين تصميمًا فريدًا مع مستطيل متوهج على الظهر.

ويحوي هاتف ريلمي الجديد معالجًا ثماني النوى من نوع، سنابدراجون 8 بلس الجيل 1 (Snapdragon 8+ Gen 1). ويحوي طراز 240 واط منه ذاكرة للوصول العشوائي (رام) بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. أما طراز 150 واط فيحوي ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت فقط.

ويقدم (Realme GT Neo 5) شاشة من نوع، 10-بت أمولد (10-bit AMOLED)، بقياس 6.74 بوصات وبمعدل تردد عالٍ قدره 144 هرتز. وهي تأتي بدقة 2772×1240 بكسل وتغطي 100 في المئة من طيف الألوان، دي سي آي-بي3 (DCI-P3).

ويحتوي الطراز الذي يدعم الشحن باستطاعة 240 واط، بطارية بسعة 4,600 ميلي أمبير/ الساعة ويأتي مع شاحن بجهد 20 فولط وتيار 12 أمبير، أما الطراز الذي يدعم الشحن باستطاعة 150 واط، فهو يحتوي على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة ويأتي مع شاحن بالجهد ذاته، ولكن بتيار 8 أمبير.

وبحسب ريلمي، فإن شاحن 240 واط قادر على شحن (ريلمي جي تي نيو 5) بنسبة 20 في المئة في غضون 80 ثانية فقط، وبنسبة 50 في المئة في غضون 4 دقائق، وبنسبة 100 في المئة في غضون 10 دقائق. وقالت الشركة إن شحن الهاتف لمدة 30 ثانية فقط يكفي لاستخدام الهاتف لمدة ساعتين من التحدث.

ويدعم الهاتف أيضًا تقنيتي الشحن، في أو أو سي (VOOC) وسوبر في أو أو سي (SuperVOOC)، اللتين ستجعلان الهاتف قادرًا على تزويد البطارية بأقصى قدر من الطاقة من خلال منفذ، يو إس بي-سي (USB-C).

وتأتي الكاميرا الرئيسية لهاتف (ريلمي جي تي نيو 5) بدقة 50 ميجابكسل مع حساس بقياس 1/1.56 بوصة من نوع، سوني آي إم إكس 890 (Sony IMX890)، مع دعم تقنية التثبيت البصري (OIS) وفتحة عدسة f/1.9. وهناك أيضًا كاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 112 درجة، وكاميرا ثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي ضمن ثقب في الشاشة بدقة 16 ميجابكسل.

ويمتاز (ريلمي جي تي نيو 5)، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم، ريلمي يو آي 4.0 (Realme UI 4.0)، بحل للتبريد ثماني المكونات، وهو يشمل: حجرة للبخار، وطبقات متعددة من الجرافيت لتبديد الحرارة.

وكشفت اختبارات الشحن في مختبر ريلمي أن الهاتف لا يسخن أكثر من 10 درجات مئوية، وهو قادر على تحمل 1,600 شحنة من 0 إلى 100 في المئة مع الحفاظ على 80 في المئة من سعة البطارية، أي أكثر من أربع سنوات من الاستخدام المعتاد.

ويمتاز الهاتف بوجود مستطيل متوهج بأضواء، آر جي بي إل إي دي (RGB LED)، على ظهره تضيء عند وصول إشعار، وهي قابلة للتخصيص بالكامل لتطبيقات مختلفة. وسيتوهج أيضًا باللون الأحمر حينما تهبط طاقة البطارية إلى ما دون 20 في المئة، وهو إشعار تمكن برمجته أيضًا من خلال قائمة الإعدادات.

هذا، وتعتزم ريلمي طرح الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأرجواني، وذلك بسعر يعادل 470 دولارًا أمريكيًا لطراز 240 واط مع خيار 16 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 515 دولارًا أمريكيًا لخيار 16 جيجابايت/ 1 تيرابايت.

أما طراز 150 واط فسيُباع بسعر يعادل 368 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر 400 دولار لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 427 دولارًا أمريكيًا لخيار 16 جيجابايت/ 256 جيجابايت.