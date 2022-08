صورة.. هكذا يبدو شروق الشمس من الفضاء

الظواهر الطبيعية على كوكب الأرض تختلف رؤيتها ومتابعتها من الفضائ الخارجي، حيث شارك رائد فضاء أمريكي صورة لشروق الشمس من الفضاء.

وشارك رائد فضاء ناسا شين كيمبرو صورة مميزة من محطة الفضاء الدولية، يوم الاثنين 12 يوليو، عبر حسابه على “تويتر” تقدم لمحة كيف يبدو شروق الشمس من الفضاء.

ويرى رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية 16 شروقا وغروبا كل يوم، وهذا أمر مميز للغاية.

وكتب كيمبرو، رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، في تغريدة أرفقها بالصورة: “التقطت شروق الشمس المداري هذا، حيث تنعكس أشعة الشمس عن المصفوفات الشمسية والألواح الشمسية IROSA الجديد لأول مرة في هذا المدار لمنح المحطة الفضائية الطاقة الشمسية لتشغيل هذا المختبر المداري المذهل”.

وترمز IROSA إلى ISS Roll-Out Solar Array وهي عبارة عن نظام أضيف حديثا إلى المحطة الفضائية بعد سلسلة من السير في الفضاء بلغت ذروتها بتركيب اثنين من المصفوفات في يونيو.

وتم طرحها مثل البسط العملاقة في الفضاء، وهي مصممة لمنح محطة الفضاء الدولية دفعة الطاقة اللازمة.

Good morning Earth! Captured this orbital sunrise as the sun’s rays are reflecting off of the solar arrays and new IROSA for the first time on this orbit to give @Space_Station solar energy to run this amazing orbiting laboratory. pic.twitter.com/5bUgb20zOF

— Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) July 12, 2021