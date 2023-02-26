صورة.. واتساب يختبر ميزة جديدة "طال انتظارها"

كشف تطبيق المراسلة الأشهر عالمياً “واتساب” المملوك لشركة “ميتا”، عن العديد من الميزات خلال الفترة القليلة الماضية.

وكشف أحدث إصدار تجريبي للتطبيق أن المسؤولين فيه يعملون على إضافة ميزة “تحرير الرسائل التي طال انتظارها.

وبحسب ما ظهر عبر موقع “wabetainfo”، فإن الإصدار المرتقب WhatsApp beta لنظام تشغيل آيفون IOS سيختبر وجود زر “تعديل الرسائل” وإصلاح الأخطاء الطباعية والإملائية.

وكانت ميزة “تحرير الرسائل” لتعديل الأخطاء الإملائية التي قد تطرأ على الرسائل المرسلة للغير، ولا تزال، من أهم المميزات التي يطلبها مستخدمو التطبيقات طوال السنوات الماضية.

وفي الوقت الذي بدأت فيه هذه الميزة تشق طريقها في تطبيقات الدردشة الفورية، وأولها تويتر في النسخة المدفوعة من التطبيق، فإنه على ما يبدو ستكون متوفرة في تطبيقات جديدة.

وبحسب لقطة شاشة نشرها الموقع المذكور، للميزة المرتقبة في “واتس أب”، فإن التطبيق يخبر الطرف المستقبل بأن رسائل معدلة قد وصلته، لتعريفه بإجراء تعديل على الرسالة.

وتقول الرسالة التي تضمنتها لقطة الشاشة: “لقد تلقيت رسالة محررة، وباستطاعتك الاطلاع عليها إذا كنت تمتلك أحدث نسخة من تطبيق واتس أب”.

ويقول الموقع إن تحديث نسخة التطبيق أمر ضروري؛ لأنك لن تكون قادرًا على معرفة الرسائل التي تم تحريرها من المستلم إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من التطبيق.

ويرى الموقع أن ميزة “تحرير الرسائل” إلى جانب العديد من المزايا التي سبقتها وستليها، ستعمل على تحسين تجربة المراسلة الفورية بين الأطراف المختلفة عبر التطبيق.