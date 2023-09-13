صور.. تعرف على المزايا الفريدة لـ "Apple Watch Ultra 2"

لم يمر الحدث السنوي لشركة آبل من دون الإعلان عن المزايا الفريدة للساعة الذكية الجديدة “Apple Watch Ultra 2”.

وتتميز “Apple Watch Ultra 2” بجميع الإمكانيات التي يحبها المستخدمون في إصدار Ultra، بالإضافة إلى شريحة S9 الجديدة القوية بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP)، وحركة الضغط مرتين الجديدة الساحرة، مع شاشتها ذات السطوع الأكثر، ونطاق ارتفاع موسّع، وميزة Siri في الساعة، وميزة العثور الدقيق على هاتف iPhone، وإمكانيات متقدمة للرياضات المائية.

كشفت شركة آبل خلال حدثها السنوي عن ساعتها الذكية Apple Watch Ultra 2، التي تتميز بجميع الإمكانيات التي يحبها المستخدمون في إصدار Ultra، بالإضافة إلى شريحة S9 الجديدة القوية بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP)، وحركة الضغط مرتين الجديدة الساحرة، مع شاشتها ذات السطوع الأكثر، ونطاق ارتفاع موسّع، وميزة Siri في الساعة، وميزة العثور الدقيق على هاتف iPhone، وإمكانيات متقدمة للرياضات المائية.

تعمل Apple Watch Ultra 2 بنظام التشغيل watchOS 10 الذي تتوفر فيه التطبيقات بتصميم جديد، مع مزية (Smart Stack) الجديدة، وتجارب ومزايا جديدة لركوب الدراجات بهدف المساعدة في الأنشطة الخارجية، بالإضافة إلى واجهة ساعة جديدة تحمل اسم Modular Ultra.

وعلاوة على جميع التحديثات الجديدة، تتمتع ساعة Apple Watch Ultra 2 بعمر البطارية نفسه الذي يدوم لمدة 36 ساعة مع الاستخدام العادي بالإضافة إلى 72 ساعة في نمط الطاقة المنخفضة.

للمرة الأولى، أصبح بإمكان العملاء انتقاء اختيار محايد كربونيًا من Apple Watch، وتمثل هذه المنتجات الجديدة علامة بارزة باتجاه تحقيق هدف Apple 2030: وهذه خطة آبل التي تعمل عليها لتكون محايدة كربونيًا في سلسة التوريد الخاصة بها ودورة حياة منتجاتها بالكامل بحلول عام 2030.

ساعة Apple Watch Ultra 2 متاحة للطلب الآن، وستتوفر في المتاجر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

شريحة S9 SiP القوية الجديدة:

تأتي ساعة Apple Watch Ultra 2 بقوة Apple silicon المخصصة في شريحة S9 الجديدة كليًا بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP). وتقدم شريحة الساعة الأكثر كفاءة من آبل تحسينات على مستوى النظام بالكامل ومزايا جديدة تمامًا، تشمل حركة الضغط مرتين الجديدة وميزة Siri في الساعة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها بخصوصية وأمان. كما تتميز ساعة Apple Watch Ultra 2 بمحرك عصبي رباعي النوى يمكنه معالجة مهام التعلم الآلي أسرع مرتين مقارنة بساعة Apple Watch Ultra الأصلية.