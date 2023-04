صور جديدة.. تسريبات هامة تكشف تصميم وتفاصيل "iPhone 15 Pro"

نشر موقع 9to5Mac المتخصص في أخبار شركة آبل ومنتجاتها صوراً جديدة وحصرية عن هاتف آبل المنتظر (آيفون 15 برو) iPhone 15 Pro.

إلا أن الموقع أشار إلى أن المعلومات التي حصل عليها مؤكدة من مصادر متعددة، لذا فإن الصور الجديدة «تعطيك أفضل تصوّر للهاتف المرتقب».

وأفاد موقع (9 تو 5 ماك) مطلع شهر آذار/ مارس الماضي بأن هاتف (آيفون 15 برو) سيأتي مع أزرار مُوحَّدة للتحكم في مستوى الصوت، بالإضافة إلى زر لكتم الصوت من النوع الذي يُضغط وليس يُحرَّك كما هو الوضع حاليًا.

ثم نشر في وقت لاحق من الشهر الماضي رسومًا ثلاثية الأبعاد CAD لتصميم الهاتف المرتقب تؤكد تقريره السابق، وأتاحت للمستخدمين إلقاء نظرة قريبة على التصميم الجديد. والآن، حصل الموقع من صانعي ملحقات الشركة المعتمدة على صور ثلاثية الأبعاد CAD جديدة.

ويُشاع على نطاق واسع أن (آيفون 15 برو) سيأتي بترقية كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بالهيكل الجديد تمامًا الذي سيُصنع من التيتانيوم مع تصميم مستدير الحافات.

وعلى الرغم من كونها بالغة الدقة، ينبغي للحافات المستديرة أن تكون ترقية ملحوظة حين الإحساس بها في اليد، خاصةً بعد أن اشتكى العديد من المستخدمين من الحافات الحادة لهواتف آيفون الحالية.

This is iPhone 15 Pro – with @9to5mac! New buttons, giant camera bump, colors, and more… pic.twitter.com/NLFWHhYHpE

— Ian Zelbo (@ianzelbo) April 7, 2023