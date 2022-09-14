صور رائعة.. تعرف على ExpertBook B3 Detachable المميز من "Asus"

أطلقت شركة أسوس “Asus” التايوانية، بشكل رسمي جهازها المتميز ExpertBook B3 Detachable، وهو أحد أجهزة Windows-on-ARM الذي يضم رقاقة Snapdragon 7c Gen 2

يمتاز جهاز ExpertBook B3 Detachable بتصميم يدعم الإنفصال عن الشاشة والعمل بشاشة الجهاز فقط في نمط الجهاز اللوحي، كما تقدم Asus الجهاز بحافظة للحماية مع مسند في الجهة الخلفية لتثبيت الجهاز في الوضع الأفقي أو الرأسي.

وتؤكد Asus في إعلانها على أن ExpertBook B3 هو أول جهاز حاسب يأتي برقاقة معالج Snapdragon 7c Gen 2، كما يدعم قلم stylus، ويتميز بوزن خفيف 590 جرام دون الحافظة، أيضاً يأتي الجهاز بعمر شحن يصل إلى 21 ساعة.

كما يدعم stylus التخزين داخل الجهاز كبديل للتثبيت في الإطار الجاني مغناطيسياً، ويستغرق stylus مدة 15 ثانية للشحن، ويستمر بعمر شحن يصل إلى 45 دقيقة، كما يباع القلم بشكل مستقل.

كما Asus الجهاز ببعض المميزات الإضافية في مكالمات الفيديو والتي تستهدف أغراض التعلم عن بعد أو إجتماعات العمل، وتشمل هذه المميزات إلغاء الضوضاء في الصوتيات التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.

مع دعم عزل الضوضاء عند التصوير بالكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل، أيضاً تتضمن لوحة المفاتيح زر لإيقاف الصوتيات، كما يضم الجهاز كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل.

وتأتي لوحة المفاتيح في الجهاز بتصميم ErgoLift لذا لا تثبت بشكل مسطح، على أن يدعم التصميم المائل تجربة أفضل في الكتابة على لوحة المفاتيح، كما تتميز المفاتيح بمسافة إنتقال 1.5مم، وتضم لوحة فارة.

كما يدعم جهاز Asus ExpertWidget معايير MIL-STD-810H للمقاومة، ويضم شاشة LCD بحجم 10.5 إنش ودقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، ويدعم أبعاد 16:10، كما تتميز الشاشة بسطوع 320 nit، وتدعم الشاشة تدرج لوني sRGB بنسبة121%.

ويدعم الجهاز رقاقة Snapdragon 7c Gen 2، وذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة eMMC، ويضم الجهاز منفذ USB C للفيديو والشحن، ومدخل 3.5مم للسماعات، كما يدعم Wi-Fi 5، وتقنية البلوتوث 5.1.

كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 38Wh، ويدعم الشحن بقدرة 45W لعمر شحن 21 ساعة، كما ينطلق الجهاز بنموذج بنظام Windows 11 Pro، وأخر بنظام Windows 11 Home، كما يتوفر نموذج S بنظام Windows 11 Pro، ويبدأ سعر الجهاز من 600 دولار.