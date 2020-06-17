صور.. سامسونغ‎ تكشف النقاب عن ساعتها الجديدة “Galaxy Watch 3”

في الوقت الذي تستعد فيه شركة سامسونغ الكورية لإطلاق ساعة ”Galaxy Watch 3″، نشر موقع sammobile المتخصص في الأخبار التقنية، الصور الأولى الرسمية لتصميم الساعة المنتظرة، والتي تم نشرها على موقع الوكالة التنظيمية الكورية الجنوبية.

وتأتي الساعة بمقاسين 41 مم و 45 مم وتحتوي على إطار دوار فعلي، تماما مثل الطراز السابق من ساعة غلاكسي، إلا أن الحواف أرق.

وتحتوي الساعة الذكية القادمة من سامسونغ -أيضا- على زرين فعليين على الجانب الأيمن، على غرار ساعات Galaxy الذكية السابقة، ولكنَّ هناك تغييرا في الشكل.

وسيتم إصدار Galaxy Watch 3 بأحجام شاشة 1.2 بوصة و 1.4 بوصة، وسيأتيان بخاصية لمقاومة الغبار والمياه مع هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم.

ومن المقرر أن تحتوي على حماية Corning’s Gorilla Glass DX مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 1 جيجابايت و 8 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، كما ستحتوي على جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب مع ثمانية صمامات ضوئية لقراءة النبض ومراقبة ضغط الدم وتخطيط القلب، وعلى مقياس تسارع وجيروسكوب أيضا، كما سيتم تشغيل الساعة مقاس 41 مم ببطارية 247 مللي أمبير في الساعة، في حين يأتي مقاس 45 ملم مع بطارية 340 مللي أمبير في الساعة.

ومن المرجح أن تكشف سامسونغ النقاب عن الساعة في تموز/يوليو المقبل، قبل إطلاق سلسلة Galaxy Note 20 في آب/أغسطس المقبل.