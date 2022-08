صور غير مسبوقة.. ناسا تنشر تفاصيل "مثيرة" للمشتري بعدسة جيمس ويب

أظهر أحدث وأكبر تلسكوب فضائي في العالم تفاصيل من كوكب المشتري، بشكل لم يسبق له مثيل، في صور ستساعد العلماء في فهم ما يحدث على هذا الكوكب.

ونشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الاثنين، الصور التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي في يوليو الماضي، لأكبر كوكب في النظام الشمسي.

والتقط التلسكوب بكاميرا الأشعة تحت الحمراء التي يحملها، مناظر غير مسبوقة للأضواء الشمالية والجنوبية لكوكب المشتري، والعواصف الهائلة والرياح والشفق القطبي الملتهب.

وإحدى الصور ذات المجال الواسع مثيرة بشكل خاص، إذ تُظهر حلقات باهتة حول الكوكب، بالإضافة إلى قمرين صغيرين على خلفية متلألئة من المجرات.

تم تلوين صور الأشعة تحت الحمراء من خلال فلاتر باللون الأزرق والأبيض والأخضر والأصفر والبرتقالي، لإبراز أجزاء معينة من المشتري.

ويعد جيمس ويب “التلسكوب الفضائي الأكثر تطورا في نوعه”، واُرسل إلى الفضاء قبل نحو 7 أشهر. وثُبت التلسكوب البالغة تكلفته 10 مليارات دولار في مدار يبعد 1,5 مليون كيلومتر عن الأرض.

وجهز جيمس ويب بوقود كاف ليجعله يعمل لعشرين سنة. وبذلك يتوقع علماء الفضاء أن يتوصلوا إلى اكتشافات جديدة بفضله.

