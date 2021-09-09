صور لآخر التسريبات عن هاتف Infinix القادم.. كاميرا بدقة 108 ميجا بكسل!

تشير آخر التسريبات إلى أن شركة Infinix تعمل على هاتف مزود بمنظار والذي سيكون متاحًا للبيع بالتجزئة. والآن تم تسريب صوة تكشف عن هذا الجهاز مع لقطة مقرّبة لإعداد الكاميرا المثير للإعجاب إلى حد ما.

يظهر المنظار في الأسفل ويبلغ طوله البؤري 125 مم وفتحة عدسة f/3.4، ومن المفترض ان يقوم بالتكبير حتى 5 أضعاف على الكاميرا الرئيسية.

وبالنسبة للكاميرا الرئيسية، فهي تأتي بدقة 108 ميجابكسل، وهي تعتبر قفزة كبيرة بالنسبة للإصدارات السابقة من Infinix والتي كانت تضم كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

من المفترض ان تتيح هذه الكاميرا عالية الدقة تكبيرًا رقميًا عالي الجودة لسد الفجوة في المنظار. كما ان لديها خاصية التثبيت البصري للصورة (OIS). وعلاوةً على ذلك، هناك كاميرا بزاوية عريضة جدًا في الخلف مع عدسة مقاس 13 مم.

ولم يتم التأكيد حتى الآن عن موعد إطلاق هذا الهاتف ولكن من المفترض قريبًا.